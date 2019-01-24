Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным снижением рублевых цен blue chips на фоне подешевевшей нефти и стабильности рубля, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2483,71 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1183,86 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 0,9%.

Доллар стоит 66,07 рубля (-0,01 рубля).

Просели рублевые акции "Роснефти" (-0,9%), "Татнефти" (-0,7% и -0,9% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "РусАла" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,5%), "Россетей" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%).

Подорожали бумаги "Аэрофлота" (+0,5%), "Магнита" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%).

В США накануне индексы подросли на 0,1-0,7% благодаря хорошей финансовой отчетности ряда крупных компаний.

Тем временем, Сенат США в четверг проведет голосование по двум конкурирующим законопроектам, каждый из которых может приблизить прекращение "шатдауна" и возобновление работы американского правительства в полном объеме.

Сезон отчетностей набирает обороты, и участники рынка обращают внимание не только на результаты прошедшего квартала, но и на прогнозы руководства компаний относительно финансовых показателей по итогам 2019 года, отмечает MarketWatch. Эксперты в среднем ожидают повышения прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, на 10,8% по итогам минувшего квартала.

В четверг в Азии также преобладает рост индексов, за исключением просевшей Японии на неблагоприятных статданных (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, Китай вырос на 0,4%), проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,05%).

Индекс производственной активности в Японии, рассчитываемый IHS Markit, в январе опустился до 50 пунктов - минимального уровня с августа 2016 года, указав на остановку роста деловой активности в секторе. Подындекс объемов производства опустился ниже отметки в 50 пунктов - до 49,2 пункта, что говорит о первом за 2,5 года сокращении выпуска продукции компании и усиливает опасения замедления глобального экономического подъема.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем. Заместитель председателя КНР Ван Цишань заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, что экономики Китая и США "взаимосвязаны и необходимы друг другу", добавив, что "попытки переложить ответственность за свои проблемы на других, не решат самих проблем".

Ван Цишань отметил, что китайский рынок имеет "огромный потенциал", несмотря на его недавнее ослабление.

Нефть утром в четверг дешевеет на сигналах роста запасов в США; цена Brent на $0,5 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,86 за баррель (-0,5% и -0,6% накануне), мартовская цена WTI - $52,39 за баррель (-0,4% и -0,7% в среду).

Данные Американского института нефти (API) в среду указали на рост запасов нефти в США за минувшую неделю на 6,55 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в стране за минувшую неделю на 750 тыс. баррелей.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы на информации о возможности введения Штатами новых санкций в отношении этой страны, что оказывает поддержку котировкам нефти.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Источники Bloomberg сообщили, что администрация Трампа подготовила пакет санкций в отношении Венесуэлы, однако пока не приняла решения о том, стоит ли их вводить. Ранее в этом месяце Белый дом предупредил американских нефтепереработчиков, что рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы, посоветовав им искать альтернативные источники закупки нефти.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, с позиций технического анализа, индекс РТС приближается к уровню 1200 пунктов, вблизи которого трижды за прошедший год встречал сопротивление, что подразумевает возможность сокращения активности покупателей в ближайшие дни. Внешний фон утром в четверг выглядит скорее нейтральным, в течение дня участники рынка ожидают голосования в Сенате США по вопросу о мерах обеспечения финансирования правительства, но итоги голосования, по всей вероятности, станут известны уже после закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже". На валютном рынке в краткосрочной перспективе для доллара остается актуальным консолидационный диапазон 66-66,5 руб., считает эксперт.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, индекс МосБиржи может просесть в район 2485 пунктов, при этом в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470 и 2460 пунктов, а значимыми сопротивлениями останутся отметки 2490 и 2500 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения, чему способствует нейтральная динамика основных значимых внешних индикаторов, за исключением просевших нефтяных котировок.

Не исключено, что в ближайшее время индекс МосБиржи может проверить на прочность важное сопротивление 2500 пунктов, однако не стоит забывать об угрозе коррекционного спада от текущего уровня, чему способствует накопившаяся с начала января перекупленность рынка. Перенесенная на четверг публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США состоится уже после завершения основных торгов в России (19:00 по московскому времени), отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг неоднозначный. Китай и США продолжают говорить о мирных торговых намерениях в официальном ключе, но попутно не забывают уколоть друг друга на втором плане. Бюджетный кризис в США переходит в 34-й день. Сырьевые валюты ослабли на торгах в Азии, а региональные индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Похоже, что у российского рынка нет поводов, чтобы штурмовать отметку в 2500 пунктов по индексу МосБиржи, тем более что тема норм потребления электричества отложена до 2020 года.