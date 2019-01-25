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Экономика

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2018 году в 2%

По словам Максима Орешкина, в России за последние несколько лет добились устойчивого и стабильного роста

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2018 году оценивается в 2% по сравнению с 2017 годом, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу Bloomberg TV в рамках форума в Давосе.

"Наша оценка роста в 2018 году - 2%", - сказал министр.

Прогноз министерства по росту ВВП в 2018 году составлял 1,8%. В 2017 году экономика выросла на 1,6%.

"То, чего мы добились за последние несколько лет - это устойчивый и стабильный рост", - отметил Орешкин.

При этом министр подтвердил прогноз по замедлению роста ВВП РФ в 2019 году до 1,3% из-за замедления глобального экономического роста и повышения ставки НДС, что, по его словам, было сделано для решения экономических задач в долгосрочной перспективе

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Теги: Минэкономразвития, Максим Орешкин

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