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Экономика

Орешкин заявил о прохождении Россией пика инфляционной динамики

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пик ускорения годовой инфляции в РФ пройден, темпы ее роста будут замедляться, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на брифинге в пятницу в Давосе.

"В целом можно отметить, что динамика финансовых рынков будет стабильна, пик ускорения инфляции мы уже прошли, и эта тенденция будет идти на спад. А экономический рост - чем ближе мы будем ко второму полугодию, тем быстрее он начнет ускоряться", - сказал министр о текущей ситуации с инфляцией.

"Начало 2019 года, как я уже говорил, будет не очень хорошим. Первый квартал будет довольно слабым. Очень важно посмотреть и дальше уже от этих цифр отталкиваться при дальнейшем прогнозировании и уточнении прогноза", - отметил он.

Орешкин отметил, что Минэкономразвития в апреле в соответствии с планом внесет незначительные технические корректировки в макропрогноз на 2019 год, сейчас экстренно его пересматривать смысла нет.

"Пока причин экстренно пересматривать прогноз нет - ни по курсу, ни по инфляции, ни по динамике ВВП. Понятно, что цифры будут отличаться от того, что у нас есть в прогнозе. Мы примерно представляем в какую сторону, но пересматривать сейчас прогноз экстренно точно не стоит, потому что это будут такие поправки, носящие больше технический характер", - добавил Орешкин.

Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2019 году ожидается на уровне 1,3%, инфляция - 4,3%, среднегодовой курс доллара - 63,9 руб.

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Теги: Минэкономразвития РФ, Максим Орешкин

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