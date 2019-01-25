Давос столкнулся с дефицитом лидерства

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Lack of leadership, "дефицит лидерства", обычно понимается как отвлеченная проблема. Всемирный экономический форум в Давосе в этом году столкнулся с ней в сугубо прикладном смысле.

После прошлогоднего триумфа Дональда Трампа, который, казалось, заполнил собой и своей послевыборной повесткой все пространство альпийского курорта, Давос-2019 выглядел почти пустынно. Американскому президенту не удалось преодолеть неожиданное препятствие на пути в Европу в виде так и не построенной стены на границе с Мексикой (спровоцировавшей "шатдаун"), Терезе Мэй не до Давоса из-за Brexit, Эммануэлю Макрону - из-за "желтых жилетов". Ну а лидеры России и Китая в принципе не такие уж частые гости на форуме. Глав государств и международных организаций в Давосе все равно собралось более чем достаточно, но тех, кого принято - заслуженно или не слишком - считать драйверами глобальной повестки, очевидно, не хватало.

И здесь проходит граница между диаметрально противоположными мнениями: политические лидеры одним своим присутствием размывают фокус на важнейших проблемах и, по сути, мешают их плодотворному обсуждению (а также сильно замедляют все передвижения в конгресс-центре и его окрестностях); без лидеров дискуссии становятся умозрительными и до некоторой степени бессмысленными. Давос - явление самоценное, оно развивалось почти полвека без Трампа и продолжит развиваться без него дальше, в конце концов, элита мирового бизнеса собирается тут как минимум не только для того, чтобы посмотреть и послушать президентов. Но Давос приучил к исключительному представительству лидеров, и на форум-2020, который станет пятидесятым, организаторы ВЭФа явно будут собирать их максимально активно.

Тяжелый переход через Альпы

Россия приехала в швейцарские Альпы почти в мученическом ореоле: слишком буквальное понимание санкционного комплаенса ответственными сотрудниками ВЭФ чуть было не лишило форум российской делегации. После того, как организаторы намекнули на нежелательность присутствия в Давосе фигурантов прошлогоднего обновления SDN List (а это как назло сплошь старожилы форума - Андрей Костин, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг), Москва приготовила ответный демарш. И если бы Россия действительно не приехала в Давос, это было бы серьезным ударом по репутации нейтральной площадки, где сталкиваются и взаимодействуют разные мнения. Именно этот аргумент использовал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, обсуждая ситуацию с главой ВЭФ Борге Бренде, и в итоге преуспел - почти все ограничения с санкционных персон в итоге сняли, оставив, по словам Андрея Костина, лишь "косметические".

В итоге в Давос приехали и Костин, и Вексельберг, и только Дерипаска (кстати, один из немногих россиян, которых традиционно приглашали выступать в сессиях за пределами российской части повестки) предпочел остаться в России. Более того, по словам членов российской делегации, никакой дискриминации в Давосе они не почувствовали - скорее наоборот, организаторами двигал комплекс вины.

"Отношение к нам организаторов прекрасное, оно не менялось. Если бы как-то изменилось отношение, меня бы, наверное, вывели из совета управляющих ВЭФ. Много общались с Клаусом Швабом, и все разговоры, которые мы вели, были только о более активном вовлечении России. Следующий год будет 50-м, юбилейным, и все руководство форума очень заинтересовано в том, чтобы российское участие было максимальным", - сказал глава Сбербанка Герман Греф.

"На самом деле, со стороны руководства форума здесь даже чувствовалось какое-то внутреннее желание извиниться, как-то загладить свою вину", - заявил по итогам ВЭФ глава российской делегации Максим Орешкин.

Но обижаться и не нужно, уверен Греф. "Мы должны пропагандировать нашу страну. Все здесь это делают. Здесь собираются тысячи крупнейших, самых продвинутых предпринимателей мира. Они в состоянии одним своим решением перемещать миллиарды долларов и огромные ценности технологических знаний. За это нужно бороться", - уверен он.

Дома поговорим

Сессия, посвященная перспективам российской экономики, и в прошлом году сенсаций не принесла, а в этот раз и вовсе оказалась мероприятием довольно странным. Панелисты, включая Максима Орешкина, явно не были настроены на откровенный разговор о проблемах и путях их решения. Ведущая пыталась расшевелить участников и вытащить из них пару новостных заголовков - например, всеми силами подталкивая министра экономики к рассказу о приватизационных планах, ведь аудитория для продвижения активов в Давосе самая подходящая. Но попытки были тщетны.

Диссонансом на общем нейтральном фоне прозвучало разве что заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что санкции вредят либеральной повестке в России, усиливая позиции изоляционистов. Да вот проблема - вряд ли для кого-то в зале это стало новостью, ведь большинство мест в далеком от аншлага зале занимали делегаты из России.

Из года в год российская бизнес-делегация в Давосе стабильна - меняются чиновники, но состав крупнейших предпринимателей и банкиров стабилен. Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Анатолий Чубайс, Виктор Вексельберг, Дмитрий Пумпянский почти никогда не пропускают форум, и большинство из них можно встретить на деловом завтраке Сбербанка, куда обязательно приходит и российский чиновник №1 в Давосе.

Правда, разговор на завтраке (уже не впервые) посвящен опять же не ключевым проблемам российской экономики, а темам глобальным. В это раз - буквально, то есть глобализации и деглобализации. Анатолий Чубайс выступал на русском языке, но для того, чтобы проиллюстрировать ситуацию, ему все же пришлось заимствовать из английского: "world order превращается в world disorder".

"Мировой кризис либерализма - вот что, с моей точки зрения, происходит с нами. Есть точка зрения, что это не кризис, а катастрофа либерализма. Я являюсь убежденным сторонником второй точки зрения - что это кризис. Один аргумент (в пользу этого мнения - ИФ) - человечество, проживая в условиях глобализации, уже успело в полной мере получить все ее плоды, как положительные, так и отрицательные. Человечество, начиная осторожно одной ногой пробовать воды деглобализации, пока ни фига не понимает, что это такое", - сказал глава "Роснано". По его словам, если Brexit пойдет по жесткому пути, без сделки с ЕС, это будет экономический "удар страшнейшей силы" по миллионам людей, который "радикально изменит их жизнь". В конце выступления в зал зашел бывший премьер Великобритании Тони Блэр. "Не поверите, только что говорил о Brexit", - сказал Чубайс, здороваясь с британским политиком.

Россия, в отличие от Великобритании, деглобализируется извне - посредством санкционных ограничений. И, по словам Германа Грефа, ничего хорошего их инициаторы не добьются: они только делают проблемы хроническими, ведь санкции отключают рациональный режим и включают режим "уступать нельзя".

Противовесом интеллектуальному напору делового завтрака Сбербанка обычно служило аналогичное мероприятие ВТБ, где под раскатистый конферанс знаменитого телеведущего Ричарда Квеста обсуждали более приземленные, зато максимально близкие российской экономике материи - например, цену на нефть. Однако в этот раз мероприятие не состоялось: когда разрешилась интрига с поездкой делегации ВТБ в Давос, заниматься организацией завтрака было уже поздно.

За и против

Участники форума в один голос говорят о том, что в этом году он прошел на удивление спокойно, но находят в этом кто плюсы, кто - минусы.

"У нас был закрытый ужин с нашими соинвесторами, и многие, наоборот, считают, что за счет того, что не было отвлечения на Трампа, на многих других политиков, получилась очень хорошая, содержательная дискуссия по многим вопросам. Например, искусственный интеллект. Очень интересные дебаты, как его регулировать, как он будет развиваться. Отсутствие геополитики позволило очень глубоко погрузиться в то, как технологии будут менять экономику, в те вопросы, которые позволяют вместе принимать решения", - рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Для нас очень важно, что здесь присутствуют практически все наши основные инвестиционные партнеры, с ними мы достигли очень важных соглашений - как инвестировать дальше в национальные проекты, в технологии. Поэтому, безусловно, Давос остается очень полезной площадкой для налаживания партнерств. И мы, безусловно, считаем, что России важно налаживать партнерства - не только на геополитическом уровне, но и между компаниями в различных индустриях", - сказал он.

"Самый скучный (за последние годы - ИФ) форум, совершенно пустой. Многие вопросы, обсуждения которых все ждали, мало затрагивались, и основные хедлайнеры сегодняшних мировых проблем и перемен сюда не приехали. Поэтому конкретики мы не услышали", - сказал глава "Фосагро" Андрей Гурьев.

"Обычно ты уезжаешь из Давоса с каким-то понятным трендом - что будет меняться и к чему все будет двигаться. Сейчас большинство уезжает с ощущением начинающейся рецессии. Замедление роста, большие турбуленции, торговые войны - пока не видно, как они будут заканчиваться, междоусобица внутри Вашингтона, которая не позволяет правильные решения принимать, проблемы с ростом в Европе, Brexit, который идет в никуда, внося еще большую дестабилизацию в экономическую и геополитическую среду. Никаких ответов мы не получили. Те главы стран, которые выступали, не сильно влияют на макропроблемы", - отметил бизнесмен.

"Можно спокойно найти место практически на любой сессии. Я такое вижу в первый раз. Форум сделал шаг назад, учитывая, в том числе, и скандалы с приглашением российских бизнесменов", - полагает Гурьев.

"Мы провели не меньше встреч в этом году важных, чем в прошлом. Крайне важно доносить российскую позицию, потому что она абсолютно неправильно представляется в иностранной прессе. Здесь многие наши коллеги говорили, что были в России на чемпионате мира по футболу, и до приезда у них было одно ощущение, после приезда - другое, позитивное. России надо продолжать общаться на разных уровнях и доносить свою повестку", - уверен Дмитриев из РФПИ.

"Геополитика все больше и больше влияет на бизнес, соответственно, бизнес тоже должен играть большую роль в устранении недопониманий, возникающих из-за геополитики. Бизнес-диалог Россия - США должен начать работать, и медиа должны не атаковать людей, которые войдут в этот диалог, а наоборот - поддерживать их и понимать, что это один из тех мостиков, которые возможны. У России очень сильная позиция с точки зрения стабильности, это мне говорили многие инвесторы. Они говорят - мы смотрим, что сейчас Бразилия себя активно продает как инвестиционное направление, потому что пришла новая политическая сила, но непонятно, как она будет развиваться, что будет происходить. Везде в других частях мира мы видим нестабильность - Франция, Brexit и так далее", - сказал Дмитриев.

Отвлеченный пессимизм

"Очень много отвлеченных тем в этот раз. Устойчивое развитие, изменение климата, наука, все это очень интересно, конечно, но все-таки это экономический форум, хочется и о чем-то более приземленном послушать", - говорил один российский банкир после первого дня форума.

Но и дальше повестка изобиловала абстракциями, и даже традиционная панель о перспективах мировой экономики прошла в несколько нетрадиционном русле. Обычно в ходе этой сессии глава МВФ и руководители нескольких крупнейших центробанков мира делятся своими прогнозами на ближайший год. Соответственно, это мероприятие, традиционно закрывающее деловую программу, изобиловало цифрами и новостями. Но не в этот раз: и руководитель МВФ Кристин Лагард, и директор Всемирного банка Кристалина Геогриева повели речь об изменении климата и других глобальных проблемах.

"Поставьте перед собой фотографии детей и внуков", - посоветовала собравшимся Георгиева, подразумевая, что это поможет лучше понять масштабы мировых вызовов и изменить отношение к ним. Однако даже самые благие намерения не помогут победить законы экономики. Этот тезис проиллюстрировал глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго: бессмысленно защищать рабочие места, которым нет места в современных реалиях, как, например, продавцам энциклопедии "Британника".

Что касается непосредственно мировых экономических перспектив, то если год назад, в период расцвета "трампономики", МВФ встречал гостей Давоса редкой новостью о пересмотре прогноза глобального роста в сторону увеличения, а Лагард была вынуждена предостерегать от эйфории, то теперь настроения совсем другие. Предваряя открытие форума, МВФ понизил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2019 г до 3,5% с 3,7%. Все чаще звучит мрачное слово "рецессия". И хотя на данный момент, по словам главного экономиста ЕБРР Сергея Гуриева, "консенсус на рынке состоит в том, что рецессии не будет", среди участников форума достаточно пессимистов. Теперь, по словам Максима Орешкина, пришло время искать подход к глобальным проблемам через фокус на решении проблем внутренних. Не лучшая новость для Давоса, который всегда являлся олицетворением скорее противоположного подхода. Но до следующего, юбилейного форума еще целый год, и все еще может поменяться - тут волатильность современного мира, которая уже не раз играла с Давосом злую шутку (в 2011 году, например, всемирное внимание в январе перехватила стремительно набирающая обороты "арабская весна", сейчас - события в Венесуэле), может, напротив, помочь.