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Экономика

Швейцарская Glencore будет владеть 10,55% En+ по итогам обмена акций РусАла

Ник Йордан, Андрей Шаронов, Игорь Ложевский вошли в новый совет директоров En+

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Glencore становится владельцем 10,55% в En+ Group в рамках сделки по обмену на этот пакет своей доли в "РусАле" в размере 8,75%, сообщила En+.

Эта сделка готовилась давно, но из-за введенных в апреле прошлого года санкций против "РусАла" была заморожена, а в итоге стала частью плана по снижению доли Олега Дерипаски в En+ для вывода компании из-под санкций. До сих пор размер пакета, который получит Glencore, был известен только приблизительно, точно он раскрыт впервые.

Совет директоров En+ Group пополнят не только зарубежные деятели бизнеса и политики, но и известные в России управленцы. Так, в совет, согласно сообщению En+, вошли бывший замминистра экономического развития РФ, управляющий директор "Тройки Диалог", а ныне президент школы управления "Сколково" Андрей Шаронов; инвестбанкир Ник Йордан (возглавлял российское подразделение UBS, был со-руководителем Goldman Sachs в России), а также Игорь Ложевский (занимал руководящие должности по России и СНГ в Deutsche Bank).

В остальном параметры плана по выводу En+ (а вместе с ней - "РусАла", материнской компанией которого является En+) из санкционного списка совпадают с ранее опубликованными Минфином США. ВТБ получает в собственность акции En+, которые ранее находились у него в залоге по кредитам, выданным госбанком структурам Дерипаски. Голосовать этими акциями будут американские трасти. Часть своего пакета в En+ Олег Дерипаска передает благотворительному фонду. В целом его доля в En+ должна снижается с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.

В новом совете директоров En+ 8 из 12 мест займут независимые кандидаты, согласованные OFAC, причем шестеро из них будут гражданами США и/или Великобритании.

В сообщении En+ также сказано, что компания находится в активном диалоге с Лондонской фондовой биржей, британским финансовым регулятором FCA, депозитарием Citibank, а также Euroclear и Clearstream относительно клиринга и расчетов по глобальным депозитарным распискам на акции компании. "Компания ожидает, что что клиринг и расчеты по ее GDR вскоре возобновятся на нормальной основе", - говорится в сообщении.

В совете директоров En+ будет создан комитет, который, в частности, будет отвечать за исполнение компанией требований OFAC.

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Теги: РусАл, США, Олег Дерипаска

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