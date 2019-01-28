США сняли санкции с "РусАла", En+ и Евросибэнерго

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) исключила En+, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, где они находились с 6 апреля прошлого года.

При этом их крупнейший акционер Олег Дерипаска остается под санкциями, говорится в сообщении Минфина.

Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силу: отсрочка, последний раз продленная 21 января, действовала до 28 января.

В своем сообщении ведомство не приводит новых подробностей схемы вывода компаний О.Дерипаски из-под санкций, кроме тех, что уже были раскрыты 19 декабря.

Доля О.Дерипаски в холдинговой структуре En+ должна снизиться с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. Частью схемы по снижению доли О.Дерипаски в En+ будет реализация приостановленной после введения санкций сделки, в рамках которой швейцарский трейдер Glencore меняет свою долю в "РусАле" на пакет в En+. Glencore, один из учредителей и участников соглашения акционеров "РусАла", владеет 8,75% алюминиевой компании; этот пакет Glencore планировал конвертировать в GDR En+, но спустя всего несколько дней после решения OFAC отменил сделку.

ВТБ или другая структура, не включенная в SDN list, получит акции Дерипаски в En+, находящиеся в залоге у госбанка. Одновременно OFAC сообщил, что ВТБ передаст право голоса по акциям En+, которые он получит, "независимой третьей стороне". Впоследствии En+ назвала имена трасти, которые будут голосовать этими акциями - это граждане США Дэвид Ноуэр (David Knower), Дэвид Крейн (David Crane) и Ди Джей Бейкер (D.J. Baker).

ВТБ уже является акционером компании - сейчас банку напрямую принадлежит 9,62% En+. Участие ВТБ в схеме, которая позволит снизить долю О.Дерипаски в En+, обсуждалось с самого начала ее разработки.

Кроме того, часть пакета в En+ Дерипаска передаст благотворительному фонду "Вольное дело".

En+ сформирует новый совет директоров (OFAС согласует кандидатуры участников), в котором 8 из 12 мест займут независимые директора, причем 6 человек будут гражданами США или Великобритании с большим опытом в бизнесе. О.Дерипаска сможет номинировать только четырех директоров.

Бизнесмен не получит средств от сокращения своей доли в En+. Также он не может получать дивиденды на остающиеся у него акции.

Часть конгрессменов выразила недовольна намерением снять санкции с En+, "РусАла" и "Евросибэнерго", о котором Минфин США объявил 19 декабря. Их активность привела к примерно 10-дневной задержке, но помешать снятию санкций в итоге не смогла.