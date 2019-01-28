Экономика

Снятие санкций с "РусАла". Обобщение

Олег Дерипаска остается под санкциями и теряет корпоративный и акционерный контроль в компаниях

Снятие санкций с "РусАла". Обобщение
Олег Дерипаска
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "РусАл" и En+ Group, которые в апреле прошлого года стали первыми компаниями с международным листингом, попавшими под антироссийские санкции, выведены из "черного списка". Долгожданное исключение из SDN List стоило Олегу Дерипаске акционерного и корпоративного контроля в компаниях.

На флажке

Часть конгрессменов выразила недовольство намерением снять санкции с En+, "РусАла" и "Евросибэнерго", о котором Минфин США объявил 19 декабря. Их активность привела к примерно 10-дневной задержке, но помешать снятию санкций в итоге не смогла.

Около полуночи 28 января по московскому времени, то есть воскресным днем по Вашингтону, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявила об исключении En+, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка. Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силу: отсрочка, последний раз продленная 21 января, действовала до 28 января.

При этом Олег Дерипаска остается под санкциями, говорится в сообщении американского Минфина.

В миреСША сняли санкции с "РусАла", En+ и ЕвросибэнергоЧитать подробнее

В своем сообщении ведомство не привело новых подробностей схемы вывода компаний Дерипаски из-под санкций, кроме тех, что уже были раскрыты 19 декабря. Некоторые новые факты раскрыла сама En+.

Так, вслед за заявлением OFAC компания сообщила, что швейцарский сырьевой трейдер Glencore становится владельцем 10,55% в En+ Group в рамках сделки по обмену на этот пакет своей доли в "РусАле" в размере 8,75%.

Эта сделка готовилась давно, но из-за введенных в апреле прошлого года санкций против "РусАла" была заморожена, а в итоге стала частью плана по снижению доли Олега Дерипаски в En+ для вывода компании из-под санкций. До сих пор размер пакета, который получит Glencore, был известен только приблизительно, точно он раскрыт впервые.

Соглашение с Glencore подписано 26 января, пишет En+. Из-за "некоторых регуляторных требований" передача пакета швейцарского трейдера в "РусАле" на баланс En+ пройдет в два этапа - около 2% сразу после снятия санкций и остальные 6,75% спустя год.

В остальном параметры плана по выводу En+ (а вместе с ней - "РусАла", материнской компанией которого является En+) из санкционного списка совпадают с ранее опубликованными Минфином США. ВТБ получает в собственность акции En+, которые ранее находились у него в залоге по кредитам, выданным госбанком структурам Олега Дерипаски. Голосовать этими акциями будут американские трасти. Часть своего пакета в En+ Дерипаска передает благотворительному фонду. В целом его доля в En+ снижается с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.

ВТБ уже является акционером компании - до согласованных с OFAC изменений банку напрямую принадлежало 9,62% En+. Участие ВТБ в схеме, которая позволит снизить долю Дерипаски в En+, обсуждалось с самого начала ее разработки. New York Times несколько дней назад со ссылкой на источники сообщала, что по итогам передачи части акций Олега Дерипаски у ВТБ будет около 24% в En+. В сообщении компании конечная доля банка не названа, однако пакет Glencore источники NYT назвали точно (10,55%).

Кроме того, часть пакета в En+ Дерипаска передаст благотворительному фонду "Вольное дело". В сообщении доля не названа, NYT писала, что речь о 3,22%.

ЭкономикаШвейцарская Glencore будет владеть 10,55% En+ по итогам обмена акций РусАлаЧитать подробнее

Источники газеты также сообщали, что согласно подписанному сторонами документу, в обмен на передачу акций ВТБ Олег Дерипаска сможет погасить долги перед банком, которые были гарантированы принадлежащими ему акциями. Однако это некорректная трактовка, говорил "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Юрий Соловьев на прошлой неделе в Давосе.

"Никакого списания долга или зачета не происходит, акционер как был должен группе ВТБ, так и остается. Происходят определенные сложные юридические и технологические изменения в структуре долга, но долг не прощается, он абсолютно весь остается, просто его формат со стороны финансовых технологий и юридических аспектов несколько изменяется для того, чтобы состоялась передача акций и фактический выход из-под санкций самой компании", - отмечал Соловьев.

В сообщении En+ также сказано, что компания находится в активном диалоге с Лондонской фондовой биржей, британским финансовым регулятором FCA, депозитарием Citibank, а также Euroclear и Clearstream относительно клиринга и расчетов по глобальным депозитарным распискам на акции компании. "Компания ожидает, что что клиринг и расчеты по ее GDR вскоре возобновятся на нормальной основе", - говорится в сообщении.

Сплав опыта Минэкономразвития, Йордана и Госдепа

Совет директоров En+ Group, который в рамках соглашения с американским регулятором о выводе компании из-под санкций претерпит кардинальные изменения, пополнят не только зарубежные деятели бизнеса и политики, но и известные в России управленцы.

Так, в совет, согласно сообщению En+, вошли бывший замминистра экономического развития РФ, управляющий директор "Тройки Диалог", а ныне президент школы управления "Сколково" Андрей Шаронов; инвестбанкир Ник Йордан (возглавлял российское подразделение UBS, был со-руководителем Goldman Sachs в РФ; в России широкую известность получил его младший брат Борис Йордан, в прошлом гендиректор НТВ и "Газпром-медиа"), Игорь Ложевский (занимал руководящие должности по России и СНГ в Deutsche Bank), а также бывший партнер PwC, корпоративный юрист Александр Чмель.

Самая богатая биография из новых членов совета - у Кристофера Бернема (Christopher Bancroft Burnham). Он участвовал в войне в Персидском заливе, возглавлял казначейство штата Коннектикут, а в 2001 году пришел в Госдепартамент США, где при Колине Пауэлле и Кондолизе Райс отвечал за вопросы финансов и отчетности. Затем свой опыт он применил в ООН, куда пришел в 2005 году и был самым высокопоставленным американцем в секретариате при Кофи Аннане. В ООН К.Бернем отвечал за внедрение новых стандартов прозрачности и аудита закупок, а также финансовой отчетности. В 2006-2012 гг - директор управляющей компании Deutsche Asset Management. Сейчас является председателем совета директоров Cambridge Global Capital LLC.

Карл Хьюз (Carl Hughes) работал в Arthur Andersen, возглавлял энергетическое и ресурсное направление в Deloitte. Сейчас он входит в совет директоров EnQuest Plc.

Джоан МакНотон (Joan MacNaughton), как и нынешний председатель совета директоров En+ лорд Грег Баркер, работала в правительстве Великобритании - в частности, занимая пост гендиректора по энергетике министерства торговли и промышленности. Она является специалистом по проблематике изменения климата, входит в стратегический консультативный совет Engie UK.

Семь новых директоров заменят в совете En+ Тимура Валиева, Александра Кровушкина, Михаила Лихотникова, Константина Молодкина, Александра Шистко, Юрия Дворянского и Дениса Холодилова. Все они - сотрудники операционных компаний группы En+, которые были введены в совет в июне в качестве промежуточного шага, чтобы гарантировать эффективное функционирование корпоративной структуры до момента полного осуществления "плана Баркера".

Всего в совете En+ 8 из 12 мест займут независимые. Помимо семи новичков, это действующий председатель Баркер. Срок полномочий еще одного независимого директора, ветерана совета Филиппа Мелфея, подходит к концу, сказано в сообщении En+.

Также компания сообщила, что в ее совете директоров En+ будет создан комитет, который, в частности, будет отвечать за исполнение компанией требований OFAC.

Новый совет обладает всем необходимым набором качеств - как для выполнения режима отчетности перед OFAC в рамках соглашения с американским регулятором, так и для развития En+ как крупнейшей индустриальной компании, сказал Баркер, процитированный в сообщении. "Это совет мирового класса для компании мирового класса", - заявил он.

Всего в новом совете En+ будет 12 человек, и лишь четверо из них будут представлять интересы крупнейшего акционера - Олега Дерипаски.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РусАл, США, Олег Дерипаска

Новости по теме

Экономика
Снятие санкций с "РусАла". ОбобщениеСнятие санкций с "РусАла". Обобщение
Олег Дерипаска остается под санкциями и теряет корпоративный и акционерный контроль в компанияхПодробнее
 Рынок акций обновил исторический максимум индекса МосБиржиРынок акций обновил исторический максимум индекса МосБиржи
В лидерах роста в пятницу были акции "Распадской", "Татнефти", АФК "Система"Подробнее
 Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2018 году в 2%Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2018 году в 2%
По словам Максима Орешкина, в России за последние несколько лет добились устойчивого и стабильного ростаПодробнее
 ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать клиентам о минимальной ставке по вкладуЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать клиентам о минимальной ставке по вкладу
Регулятор указывает на то, что все чаще физлицам предлагают размещать средства на счета, договоры по которым предусматривают увеличение процентной ставки при соблюдении особых условийПодробнее
Акции "Роснефти" обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в ВенесуэлеАкции "Роснефти" обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в Венесуэле
Компания участвует в пяти проектах по разведке и добыче нефти в ВенесуэлеПодробнее
 ЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машиныЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машины
Еврокомиссия уже подготовила предварительный список импортируемых из США товаров на сумму 20 млрд евро, в отношении которых могут быть приняты мерыПодробнее
 Правительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергиюПравительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергию
Отмена льгот коснется сельского населения и владельцев электроплитПодробнее
 ЦБ санирует Московский индустриальный банкЦБ санирует Московский индустриальный банк
Банк занимает 33-место по размеру активовПодробнее
 NYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским МинфиномNYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским Минфином
По утверждению издания, санкционная сделка может позволить Дерипаске погасить часть долгаПодробнее
 Шефчович рассказал о своих двусторонних переговорах с Россией и УкраинойШефчович рассказал о своих двусторонних переговорах с Россией и Украиной
Представитель Еврокомиссии также анонсировал встречу с европейскими операторами энергосектораПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураС выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"В миреМадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских странМоскваЗа выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадковВ миреВ Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны МадуроСпортНовак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian OpenВ РоссииЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом

Австралия признала самопровозглашенного президента Венесуэлы

Госдеп одобрил назначенного оппозицией временного поверенного в делах Венесуэлы в США

Снятие санкций с "РусАла". Обобщение

Снятие санкций с "РусАла". ОбобщениеОлег Дерипаска остается под санкциями и теряет корпоративный и акционерный контроль в компаниях Подробнее

Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в теракте на Филиппинах

Система быстрых платежей заработала в России

Три землетрясения зарегистрированы за выходные дни в Сахалинской области

Швейцарская Glencore будет владеть 10,55% En+ по итогам обмена акций РусАла

Ник Йордан, Андрей Шаронов, Игорь Ложевский вошли в новый совет директоров En+ Подробнее

Уголовное дело возбуждено в связи с хищением картины Куинджи из Третьяковки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');