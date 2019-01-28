Снятие санкций с "РусАла". Обобщение

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "РусАл" и En+ Group, которые в апреле прошлого года стали первыми компаниями с международным листингом, попавшими под антироссийские санкции, выведены из "черного списка". Долгожданное исключение из SDN List стоило Олегу Дерипаске акционерного и корпоративного контроля в компаниях.

На флажке

Часть конгрессменов выразила недовольство намерением снять санкции с En+, "РусАла" и "Евросибэнерго", о котором Минфин США объявил 19 декабря. Их активность привела к примерно 10-дневной задержке, но помешать снятию санкций в итоге не смогла.

Около полуночи 28 января по московскому времени, то есть воскресным днем по Вашингтону, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявила об исключении En+, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка. Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силу: отсрочка, последний раз продленная 21 января, действовала до 28 января.

При этом Олег Дерипаска остается под санкциями, говорится в сообщении американского Минфина.

В своем сообщении ведомство не привело новых подробностей схемы вывода компаний Дерипаски из-под санкций, кроме тех, что уже были раскрыты 19 декабря. Некоторые новые факты раскрыла сама En+.

Так, вслед за заявлением OFAC компания сообщила, что швейцарский сырьевой трейдер Glencore становится владельцем 10,55% в En+ Group в рамках сделки по обмену на этот пакет своей доли в "РусАле" в размере 8,75%.

Эта сделка готовилась давно, но из-за введенных в апреле прошлого года санкций против "РусАла" была заморожена, а в итоге стала частью плана по снижению доли Олега Дерипаски в En+ для вывода компании из-под санкций. До сих пор размер пакета, который получит Glencore, был известен только приблизительно, точно он раскрыт впервые.

Соглашение с Glencore подписано 26 января, пишет En+. Из-за "некоторых регуляторных требований" передача пакета швейцарского трейдера в "РусАле" на баланс En+ пройдет в два этапа - около 2% сразу после снятия санкций и остальные 6,75% спустя год.

В остальном параметры плана по выводу En+ (а вместе с ней - "РусАла", материнской компанией которого является En+) из санкционного списка совпадают с ранее опубликованными Минфином США. ВТБ получает в собственность акции En+, которые ранее находились у него в залоге по кредитам, выданным госбанком структурам Олега Дерипаски. Голосовать этими акциями будут американские трасти. Часть своего пакета в En+ Дерипаска передает благотворительному фонду. В целом его доля в En+ снижается с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.

ВТБ уже является акционером компании - до согласованных с OFAC изменений банку напрямую принадлежало 9,62% En+. Участие ВТБ в схеме, которая позволит снизить долю Дерипаски в En+, обсуждалось с самого начала ее разработки. New York Times несколько дней назад со ссылкой на источники сообщала, что по итогам передачи части акций Олега Дерипаски у ВТБ будет около 24% в En+. В сообщении компании конечная доля банка не названа, однако пакет Glencore источники NYT назвали точно (10,55%).

Кроме того, часть пакета в En+ Дерипаска передаст благотворительному фонду "Вольное дело". В сообщении доля не названа, NYT писала, что речь о 3,22%.

Источники газеты также сообщали, что согласно подписанному сторонами документу, в обмен на передачу акций ВТБ Олег Дерипаска сможет погасить долги перед банком, которые были гарантированы принадлежащими ему акциями. Однако это некорректная трактовка, говорил "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Юрий Соловьев на прошлой неделе в Давосе.

"Никакого списания долга или зачета не происходит, акционер как был должен группе ВТБ, так и остается. Происходят определенные сложные юридические и технологические изменения в структуре долга, но долг не прощается, он абсолютно весь остается, просто его формат со стороны финансовых технологий и юридических аспектов несколько изменяется для того, чтобы состоялась передача акций и фактический выход из-под санкций самой компании", - отмечал Соловьев.

В сообщении En+ также сказано, что компания находится в активном диалоге с Лондонской фондовой биржей, британским финансовым регулятором FCA, депозитарием Citibank, а также Euroclear и Clearstream относительно клиринга и расчетов по глобальным депозитарным распискам на акции компании. "Компания ожидает, что что клиринг и расчеты по ее GDR вскоре возобновятся на нормальной основе", - говорится в сообщении.

Сплав опыта Минэкономразвития, Йордана и Госдепа

Совет директоров En+ Group, который в рамках соглашения с американским регулятором о выводе компании из-под санкций претерпит кардинальные изменения, пополнят не только зарубежные деятели бизнеса и политики, но и известные в России управленцы.

Так, в совет, согласно сообщению En+, вошли бывший замминистра экономического развития РФ, управляющий директор "Тройки Диалог", а ныне президент школы управления "Сколково" Андрей Шаронов; инвестбанкир Ник Йордан (возглавлял российское подразделение UBS, был со-руководителем Goldman Sachs в РФ; в России широкую известность получил его младший брат Борис Йордан, в прошлом гендиректор НТВ и "Газпром-медиа"), Игорь Ложевский (занимал руководящие должности по России и СНГ в Deutsche Bank), а также бывший партнер PwC, корпоративный юрист Александр Чмель.

Самая богатая биография из новых членов совета - у Кристофера Бернема (Christopher Bancroft Burnham). Он участвовал в войне в Персидском заливе, возглавлял казначейство штата Коннектикут, а в 2001 году пришел в Госдепартамент США, где при Колине Пауэлле и Кондолизе Райс отвечал за вопросы финансов и отчетности. Затем свой опыт он применил в ООН, куда пришел в 2005 году и был самым высокопоставленным американцем в секретариате при Кофи Аннане. В ООН К.Бернем отвечал за внедрение новых стандартов прозрачности и аудита закупок, а также финансовой отчетности. В 2006-2012 гг - директор управляющей компании Deutsche Asset Management. Сейчас является председателем совета директоров Cambridge Global Capital LLC.

Карл Хьюз (Carl Hughes) работал в Arthur Andersen, возглавлял энергетическое и ресурсное направление в Deloitte. Сейчас он входит в совет директоров EnQuest Plc.

Джоан МакНотон (Joan MacNaughton), как и нынешний председатель совета директоров En+ лорд Грег Баркер, работала в правительстве Великобритании - в частности, занимая пост гендиректора по энергетике министерства торговли и промышленности. Она является специалистом по проблематике изменения климата, входит в стратегический консультативный совет Engie UK.

Семь новых директоров заменят в совете En+ Тимура Валиева, Александра Кровушкина, Михаила Лихотникова, Константина Молодкина, Александра Шистко, Юрия Дворянского и Дениса Холодилова. Все они - сотрудники операционных компаний группы En+, которые были введены в совет в июне в качестве промежуточного шага, чтобы гарантировать эффективное функционирование корпоративной структуры до момента полного осуществления "плана Баркера".

Всего в совете En+ 8 из 12 мест займут независимые. Помимо семи новичков, это действующий председатель Баркер. Срок полномочий еще одного независимого директора, ветерана совета Филиппа Мелфея, подходит к концу, сказано в сообщении En+.

Также компания сообщила, что в ее совете директоров En+ будет создан комитет, который, в частности, будет отвечать за исполнение компанией требований OFAC.

Новый совет обладает всем необходимым набором качеств - как для выполнения режима отчетности перед OFAC в рамках соглашения с американским регулятором, так и для развития En+ как крупнейшей индустриальной компании, сказал Баркер, процитированный в сообщении. "Это совет мирового класса для компании мирового класса", - заявил он.

Всего в новом совете En+ будет 12 человек, и лишь четверо из них будут представлять интересы крупнейшего акционера - Олега Дерипаски.