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Система быстрых платежей заработала в России

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Система быстрых платежей (СБП) запущена в России 28 января. Ранее о дате запуска проекта сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

До 28 февраля банки будут работать с ограниченным количеством клиентов, а с 28 февраля эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе.

В тестовом периоде участвуют 12 кредитных организаций, они же запускают у себя работу СБП с 28 января. Это Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "АК Барс", Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр".

ЦБ в конце 2018 года объявил, что в 2019 году не будет брать с банков оплату за обслуживание операций в СБП. Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев 24 января сообщил, что 40 банков ведут переговоры о присоединении к системе.

Новая система позволяет гражданам переводить средства по номеру телефону получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках. В перспективе СБП позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств.

Оператором и расчетным центром системы является ЦБ РФ, операционным платежным клиринговым центром - "Национальная система платежных карт" (НСПК).

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что участие в системе быстрых платежей будет обязательным для системно значимых банков.

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Теги: Россия, ЦБ РФ

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