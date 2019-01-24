Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.

"Мы стартуем 28 января, то есть в эту дату начинается запуск промышленной эксплуатации системы. До 28 февраля банки будут работать на ограниченном количестве клиентов, а с 28 февраля уже эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе", - сказала Бакина.

По ее словам, банки "для того чтобы адаптировать свои процессы к работе системы, вводят вот этот вот период так называемого ограниченного количества клиентов с тем, чтобы они смогли соответствующие внутренние свои работы все осуществить".

Бакина напомнила, что в тестовом периоде участвуют сейчас 12 кредитных организаций, они же запустят у себя работу СБП с 24 января. Это Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "АК Барс", Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр". Эти 12 банков запустят переводы без взимания комиссий с клиентов. Ранее ЦБ уже объявил, что в 2019 году не будет брать с банков оплату за обслуживание операций в СБП. По словам главы Национальной системы платежных карт Владимира Комлева, еще 40 банков ведут переговоры о присоединении к системе.

"Мы изучали рынок, есть достаточное основание для того, чтобы банк-участник системы быстрых платежей мог зачислять вам деньги, полученные через СБП - юридическая правовая основа", - сказал Комлев. Он уточнил, что СБП не будет хранить платежные данные человека в связке с его именем, фамилией и другой информацией.

Бакина также сообщила, что в Роспатент уже поданы документы для регистрации товарного знака СБП.

Новая система позволит гражданам в перспективе совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы будет ЦБ РФ, операционным платежным клиринговым центром - "Национальная система платежных карт" (НСПК).

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что участие в системе быстрых платежей будет обязательным для системно значимых банков.