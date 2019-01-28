Экономика

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торгов

Есть обновление от 10:39

На фоне новостей о выводе компаний Дерипаски из-под санкций индекс вырос до 2501,85 пункта

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торгов
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в понедельник превысил психологический рубеж 2500 пунктов и обновил исторический максимум на фоне новостей о том, что США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски.

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К 10:13 индекс МосБиржи вырос до 2501,85 пункта (+0,14%), предыдущий максимум был зафиксирован 3 октября 2018 года - 2501,78 пункта; индекс РТС поднялся утром в понедельник до 1196,74 пункта (+1%).

Рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже повысились в пределах 1%, при этом раллируют акции "РусАла" (+6,5%) и GDR En+ Group (+9,1%).

Предыдущую круглую отметку 2400 пунктов индекс МосБиржи преодолел 9 января.

На момент 10:01 просели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Россетей" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%).

Около полуночи 28 января по московскому времени, то есть воскресным днем по Вашингтону, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявила об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка. Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силу: отсрочка, последний раз продленная 21 января, действовала до 28 января.

При этом Дерипаска остается под санкциями, говорится в сообщении американского Минфина.

Зарубежные рынки

Рынок акций США в пятницу вырос на новостях, что достигнута договоренность о завершении приостановки работы правительства, начавшейся 22 декабря. Инвесторы смогли переключиться на позитивные квартальные результаты компаний, пишет MarketWatch.

Кроме того, участники рынка рассчитывают на прогресс в ходе торговых переговоров США и Китая, запланированных на 30-31 января, хотя министр торговли США Уилбур Росс накануне заявил, что стороны пока очень далеки от реального соглашения.

Центральный банк Китая объявил в пятницу, что выделит банкам страны еще $37 млрд ликвидности для стимулирования экономического роста и кредитования.

Президент США Дональд Трамп и Конгресс в пятницу достигли соглашения, позволяющего возобновить работу правительства до 15 февраля без решения вопроса о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп подписал документы уже после завершения работы фондового рынка, хотя новости о соглашении появились раньше.

В пятницу должны были быть опубликованы новые статданные о заказах на товары длительного пользования, инвестициях в новое капитальное оборудование и о продажах новостроек в США. Однако из-за частичной приостановки работы федерального правительства публикация всех этих отчетов теперь ожидается на этой неделе или позднее.

В понедельник в Азии преобладает негативная динамика индексов (Япония просела на 0,6%, Китай - на 0,2%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

На нефтяном рынке утром в понедельник котировки также снижаются на фоне роста числа действующих буровых установок в США и ослабления напряженности вокруг Венесуэлы. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,8 за баррель (-1,3% и +0,9% в пятницу), мартовская цена WTI - $52,98 за баррель (-1,3% и +1,1% в пятницу). С начала 2019 года нефть прибавила в цене примерно 18%.

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Теги: рынок акций

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