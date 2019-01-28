Алюминий подешевел на 1,4% после снятия с "РусАла" санкций США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Алюминий дешевеет в ходе торгов в Лондоне после снятия санкций США с "РусАла".

Цена алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась в понедельник на 1,4%, до $1892,5 за тонну.

Около полуночи 28 января по московскому времени, то есть воскресным днем по Вашингтону, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявила об исключении En+ , "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка. Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силу: отсрочка, последний раз продленная 21 января, действовала до 28 января.

При этом Дерипаска остается под санкциями, говорится в сообщении американского Минфина.

Цена алюминия с апреля 2018 года колебалась на новостях о "РусАле" и неопределенности спроса на металлы в Китае, в первую сессию текущего года она падала до минимума за два года.

Акции "РусАла" подорожали на 3,7% по итогам сессии в Гонконге 28 января, в ходе торгов в Москве бумаги компании прибавили почти 6%.