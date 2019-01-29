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Экономика

Эксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года

Как пишет "Российская газета", финансисты пришли к выводу, что реальная заработная плата россиян в 2019 году увеличится на четыре процента

Эксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года
Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Эксперты Финансового университета при правительстве России пришли к мнению, что в 2019 году реальная заработная плата россиян увеличится не менее чем на четыре процента, а в лучшем случае - на семь процентов. В 2020 году рост реальной заработной платы продолжится. Специалисты сделали такие выводы по итогам исследований потребительских настроений, пишет "Российская газета".

На основе исследований были обновлены прогнозы социально-экономического развития России в 2019 и 2020 годах.

Эксперты считают, что несмотря на рост зарплат, рост реальных доходов (зарплаты составляют лишь часть реальных располагаемых доходов населения) в нынешнем году затормозится.

"Лишь в 2020 году этот показатель, по нашим оценкам, должен вернуться к росту. В годовом исчислении он может увеличиться минимум на один процент. В оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до 6-7 процентов", - пояснил проректор Финансового университета Алексей Зубец.

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Инфляция

Что касается инфляции, то она, по оценке экспертов Финуниверситета, по итогам этого года составит менее четырех процентов. "Со второй половины 2019 года инфляция

начнет снижаться в связи с сокращением потребительской активности", - считает Зубец.

По оценкам экспертов, в течение ближайших двух лет не стоит ожидать и возобновления интереса населения к дорогим покупкам - автомобилей и недвижимости.

Зубец отметил, что до середины 2019 года рубль останется слабым по отношению к доллару. По его словам, во второй половине нынешнего года и в 2020 году возможен разворот тенденции в сторону укрепления рубля. "Мы по-прежнему не видим оснований для серьезного провала цен на рынке нефти. По нашим оценкам, нефтяные цены имеют все основания для роста, который может составить в 2019-2020 годах 30-40 процентов в годовом исчислении", - отмечает Зубец.

Эксперты полагают, что наибольшего роста экономики в 2019 году можно ожидать в Республике Крым и в Севастополе. К числу потенциальных лидеров по росту валового регионального продукта также относятся Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, а также Республика Саха (Якутия).

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Теги: Финансовый университет

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