Эксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Эксперты Финансового университета при правительстве России пришли к мнению, что в 2019 году реальная заработная плата россиян увеличится не менее чем на четыре процента, а в лучшем случае - на семь процентов. В 2020 году рост реальной заработной платы продолжится. Специалисты сделали такие выводы по итогам исследований потребительских настроений, пишет "Российская газета".

На основе исследований были обновлены прогнозы социально-экономического развития России в 2019 и 2020 годах.

Эксперты считают, что несмотря на рост зарплат, рост реальных доходов (зарплаты составляют лишь часть реальных располагаемых доходов населения) в нынешнем году затормозится.

"Лишь в 2020 году этот показатель, по нашим оценкам, должен вернуться к росту. В годовом исчислении он может увеличиться минимум на один процент. В оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до 6-7 процентов", - пояснил проректор Финансового университета Алексей Зубец.

Инфляция

Что касается инфляции, то она, по оценке экспертов Финуниверситета, по итогам этого года составит менее четырех процентов. "Со второй половины 2019 года инфляция

начнет снижаться в связи с сокращением потребительской активности", - считает Зубец.

По оценкам экспертов, в течение ближайших двух лет не стоит ожидать и возобновления интереса населения к дорогим покупкам - автомобилей и недвижимости.

Зубец отметил, что до середины 2019 года рубль останется слабым по отношению к доллару. По его словам, во второй половине нынешнего года и в 2020 году возможен разворот тенденции в сторону укрепления рубля. "Мы по-прежнему не видим оснований для серьезного провала цен на рынке нефти. По нашим оценкам, нефтяные цены имеют все основания для роста, который может составить в 2019-2020 годах 30-40 процентов в годовом исчислении", - отмечает Зубец.

Эксперты полагают, что наибольшего роста экономики в 2019 году можно ожидать в Республике Крым и в Севастополе. К числу потенциальных лидеров по росту валового регионального продукта также относятся Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, а также Республика Саха (Якутия).