Президент допустил, что реальные доходы россиян в 2018 году вырастут на 0,5%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Реальные доходы населения России в 2018 году могут вырасти на 0,5% после длительного периода снижения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.

"После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но положительный тренд роста реальных доходов населения. По последним данным, он составит где-то 0,5%. Надеюсь, что эта тенденция сохранится: растет реальная заработная плата - по итогам 10 месяцев на 7,4%, а по итогам года ожидается рост на 6,9-7%", - сказал президент.

Как сообщалось, по данным Росстата, реальные доходы населения РФ в ноябре 2018 года упали на 2,9% в годовом выражении после роста по уточненным данным на 0,3% в октябре, снижения на 3,2% в сентябре и на 1,6% в августе. Росстат пересчитал динамику за 2017 год, теперь снижение реальных доходов оценивается в 1,2% вместо 1,7% по предыдущей оценке.

Но на этом фоне ухудшилась и динамика за 2018 год - теперь за январь-ноябрь 2018 год Росстат оценивает снижение реальных доходов населения на 0,1% (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года) и рост на 0,4% за 11 месяцев 2018 года (если не считать единовременную выплату пенсионерам в 2017 году).

В 2016 году доходы россиян упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.