Экономика

Brent подорожала до $60,5 после новостей о санкциях США против венесуэльской PdVSA

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов во вторник на новости о введении правительством США санкций в отношении венесуэльской нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA).

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:02 МСК во вторник подорожали на $0,6 (1%) - до $60,53 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,43 (0,83%) - до $52,42 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 2,8%, WTI - на 3,2%, до минимума с 14 января.

Как сообщалось, министерство финансов США ввело санкции в отношении PdVSA, предусматривающие блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, PdVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти.

Эксперты Eurasia Group отмечают, что помимо США, только нефтеперерабатывающие заводы Индии и Китая могут перерабатывать венесуэльскую нефть. При этом чтобы успешно конкурировать за индийский и китайский рынок с ближневосточными странами, Венесуэле придется предложить на свое топливо значительную скидку.

"Ситуация вокруг Венесуэлы уже во многом учтена в текущих котировках, при этом США не вводит расширенные санкции, как против Ирана, - отметил аналитик HI Investment & Futures Corp. Уилл Юн. - Опасения вызывают перспективы спроса на топливо".

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем: на эту неделю запланирована поездка высокопоставленных представителей правительства КНР в Вашингтон для участия в очередном раунде переговоров.

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Теги: PdVSA, Brent

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