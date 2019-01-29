Кредиторы перехватили несколько нефтетанкеров венесуэльской PDVSA

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Кредиторы венесуэльской нефтяной госкорпорации Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), отчаявшись взыскать долги, пытаются перехватить нефтяные танкеры в Карибском бассейне, пишет во вторник агентство Bloomberg.

По его сведениям, к таким мерам прибегли по крайней мере четыре компании. Так, танкер Icaro с 400 тыс. баррелей венесуэльской нефти уже больше месяца не может покинуть Кюрасао: его обещают выпустить лишь после того, как PDVSA погасит долги. Сразу два кредитора предъявили права на груз Icaro: Exotic Waves Marine SA утверждает, что PDVSA не заплатила $7,3 млн за топливо, Ammon Shipping Co. требует выплаты $1 млн за транспортные услуги.

"Многие из кредиторов PDVSA потеряли терпение и искали возможность упрочить свое положение. Нет более логичного и оптимального способа сделать это", - заявил о происходящем юрист Ян Бургерс - эксперт по морскому праву, работающий на Кюрасао.

Как заявил Bloomberg один из таких кредиторов на условиях анонимности, они отслеживают перемещение венесуэльских танкеров, чтобы проверить, насколько близко те подошли к островам Карибского бассейна.

Все началось с американской нефтяной компании ConocoPhillips, которая в прошлом году добилась решения суда нидерландских территорий в Карибском море (Аруба, Кюрасао, Сен-Мартен, Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба) о взыскании с PDVSA $2 млрд. Conoco получила судебные приказы, позволяющие задерживать любой из 12 венесуэльских нефтяных танкеров в Карибском бассейне, и разослала соответствующие документы в суды от Нью-Йорка до Гонконга.

Новые санкции США в отношении венесуэльской госкорпорации, вероятно, лишь ухудшат ситуацию. Как сообщалось, министерство финансов США ввело санкции в отношении PDVSA, предусматривающие блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, PDVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти.

У PDVSA есть терминалы на Бонэйре, Кюрасао и Арубе, где компания хранит нефть для последующего реэкспорта клиентам в США и Азии. По словам Бургерса, суды на этих островах действуют на основании нидерландского законодательства, которое крайне сурово к должникам.

В одном из случаев по ходатайству генуэзской Energy Coal SpA судно Pericles с венесуэльским грузом задержали на 208 суток: суд Кюрасао вынес решение в пользу Energy Coal, и PDVSA предпочла урегулировать дело во внесудебном порядке, расплатившись с этим поставщиком.

В последние месяцы PDVSA стала реже использовать нидерландские владения в Карибском бассейне. По данным Bloomberg, в 2018 году лишь 17 судов венесуэльской компании разгружались на Кюрасао, тогда как в 2017 году их было 132.

Однако из-за американских санкций Венесуэле придется наращивать поставки в Азию, а для этого ей необходима возможность использовать терминалы на Кюрасао и других островах региона.