"Вкусвилл" зарегистрировал нидерландскую "дочку" для выхода в Европу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сеть "Вкусвилл" 6 февраля зарегистрировала компанию Vkusvill Netherlands B.V., пишут "Ведомости", ссылаясь на нидерландский реестр юридических лиц. Основной вид деятельности новой компании - работа супермаркетов и продажа продуктов питания и сопутствующих товаров.

Компания готовится к открытию магазинов в Европе, но говорить о конкретных планах еще рано, сказал изданию представитель ритейлера.

Впервые о планах выйти на рынки Нидерландов, Франции и Китая осенью 2019 года сообщил основатель "Вкусвилла" Андрей Кривенко. Он тогда отмечал, что компания рассматривает Нидерланды для экспансии, так как у ритейлера как раз нидерландская бизнес-модель с самоуправлением команды и отсутствием иерархии.

Первым из российских продовольственных ритейлеров на зарубежный рынок вышел "Светофор", который в 2018 году начал работать в Румынии, а год спустя - в Германии под брендом Mere, напомнил газете гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.

Вкусвилл" зарегистрировал "дочку" в Aimforthemoon – амстердамской "студии стартапов, которая объединяет сообщество увлеченных единомышленников-предпринимателей", как указано на ее сайте. Представитель стартапа не ответил на запрос "Ведомостей". Специалисты Aimforthemoon работают с командой "Вкусвилла" над проектом, его гипотезами, задачами и целями, сообщил представитель ритейлера.

На сайтах indeed.nl и aimforthemoon.com уже появились объявления "Вкусвилла" о поиске менеджера по продуктам, который займется поиском и переговорами с поставщиками, а также технолога по формированию ассортимента и проверки состава продуктов.

"В бывшем Советском Союзе нельзя было добавлять химикаты в пищу. С 2008 года "Вкусвилл" продолжает традиции и делает здоровую пищу основной ценностью: каждый продукт изготавливается из натуральных ингредиентов, поэтому он недолговечен, но полезен", – цитируют "Ведомости" описание вакансии на aimforthemoon.com.

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров. Компания появилась в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Андрей Кривенко решил расширить формат. В новых магазинах, которые позиционировались как "супермаркеты натуральных продуктов", стали продаваться продукты немолочных категорий. На конец 2019 года у "Вкусвилла" было более 1200 магазинов.

Выручка компании в прошлом году составила $1,3 млрд.

Владельцы "Вкусвилла" - фонды Baring Vostok (12,16%), Кривенко (1,8%). 86,08% долей через ООО "Проект Избенка" и АО "Эволюционная цель" владеет Евгений Лисицын.