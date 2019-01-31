ЦБ предложил наказывать банки за неправомерный отказ от обслуживания клиента

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Центробанк рассматривает возможность введения гражданско-правовой ответственности для банков за неправомерный отказ в обслуживании клиента, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на встрече с банкирами с руководством ЦБ в пансионате "Бор" в четверг.

"Мы не исключаем введения гражданско-правовой ответственности банков за неправомерные отказы, но надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал Скобелкин. Он отметил, что не все банки правильно используют механизм отказа в проведении операции, и жалобы клиентов вполне справедливы. "Такая практика, которая сейчас налажена по реабилитации, я могу сказать, что более 17 тыс. отказов за последнее буквально небольшое время банками самими было аннулировано", - рассказал зампред ЦБ.

Он напомнил, что ЦБ планирует актуализировать "признаки необычных операций клиентов, дабы они были более концентрированными".

"Будем доводить до финансовых организаций только сведения о клиентах, которые совершили высокорисковые операции. Сейчас данный документ проходит регистрацию в Минюсте, я очень надеюсь, что он в ближайшее время появится", - сказал Скобелкин.

Позднее он пояснил журналистам, что в ЦБ еще размышляют, как можно использовать инструмент введения гражданско-правовой ответственности. "Это крайние меры, пока алгоритм не готов сказать, потому что мы его не до конца проверили", - отметил Скобелкин.

Он также отметил, что готовятся изменения в закон, позволяющие банкам отказывать в проведении операций по исполнительным листам в отдельных случаях. "Если действительно у банков будет достаточно оснований предполагать, что вот эти вот операции по исполнительным листам, в общем-то, направлены на легализацию денежных средств, собственно говоря, банк будет иметь право эту сделку не проводить, запросить дополнительную информацию", - сказал Скобелкин.

Он также уточнил, что реабилитация юрлиц из банковского списка "отказников" продолжается, "аннулировано отказов 17 тыс,. реабилитировано более 9 тыс. клиентов".