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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне подорожавшей нефти и сохраняющихся оптимистичных настроений на внешних фондовых площадках; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2525,16 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1214,23 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар подорожал до 65,61 рублей (+0,1 рубля).

Повысился курс акций "РусАла" (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), ВТБ (+0,5%, "Мечела" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (-0,4%), "Россетей" (-0,4%), "Распадской" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы").

В США в пятницу индексы показали смешанную динамику, позитивное влияние на настроения инвесторов оказали неожиданно хорошие данные с рынка труда США.

Число рабочих мест в экономике США в январе подскочило на 304 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за год, сообщило министерство труда. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 165 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Опрошенные MarketWatch экономисты прогнозировали рост на 172 тыс. Вместе с тем безработица в США в январе повысилась до 4% с 3,9%, тогда как эксперты не ожидали изменения.

В понедельник в Азии преобладает рост индексов в условиях закрытия целого ряда бирж в связи с государственными праздниками (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%), умеренно минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Биржи материкового Китая, Тайваня, Вьетнама и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Инвесторы ждут дальнейших шагов США и Китая по урегулированию споров, связанных с торговлей и развитием технологий. Переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе не завершились заключением соглашения и, по всей видимости, не принесли существенных подвижек. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и завершить работу над соглашением.

Нефть утром в понедельник стабилизируется после роста в пятницу, вызванного прогнозами снижения перепроизводства углеводородов и продолжающимся кризисом в Венесуэле; уровень цен Brent на $1,2 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $62,82 за баррель (+0,1% и +3,1% в пятницу), мартовская цена WTI - $55,2 за баррель (-0,1% и +2,7% в пятницу).

За минувшую неделю цена Brent увеличилась на 1,8%, WTI - на 2,9%. Благодаря повышению в последние недели WTI уже на 50% отыграла падение с октябрьского пика, а Brent приблизилась к этому техническому уровню.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц - до 847.

По данным опроса, проведенного Thomson Reuters, ОПЕК сократила добычу в январе на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Месячное снижение стало максимальным за два года.

Рынок продолжает внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. На прошлой неделе США ввели санкции против нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PdVSA), в минувшие выходные президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность отправки в Венесуэле американских военных. В интервью телеканалу CBS он заявил, что этот вариант рассматривается администрацией США наряду с прочими.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, с конца минувшей недели на рынках сохраняется спрос на рисковые активы на фоне смягчения ожиданий в отношении денежной политики ФРС и оптимизма в отношении торговых переговоров между США и КНР. Данные по рынку труда США (Non-farm payrolls) оказали некоторую поддержку курсу доллара, но не стали основанием для пересмотра оценок в отношении паузы в подъеме процентной ставки ФРС.

Данные технического анализа оставляют в силе возможность движения вверх по индексу РТС. Между тем в первой половине дня возможно некоторое затишье на развивающихся рынках из-за празднования Нового года по лунному календарю в странах Азии.

По мнению аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, если прошлая торговая неделя представляла основной интерес торговыми переговорами США-Китай, то на текущей неделе, вероятно, значимых новостей по этой теме инвесторы не получат - китайский рынок закрыт на всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Согласно сообщениям в СМИ, президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин рассматривают возможность провести встречу во вьетнамском Дананге 27-28 февраля, и в ближайшие пару недель тема торговых противоречий может временно отойти на второй план. В этих условиях основной интерес инвесторов может быть сосредоточен вокруг продолжающегося сезона корпоративной отчетности, а также выступления Трампа в Конгрессе США с ежегодным докладом "О положении дел в стране" (вторник).

Наступившая неделя для российского рынка будет отмечена полноценным стартом сезона отчетностей (во вторник результаты по МСФО представят "Роснефть" и "Северсталь" , в четверг - ММК, НЛМК и "Магнит" ). На горизонте ближайших нескольких сессий можно ориентироваться на диапазон 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи, в понедельник есть шансы на переход в верхнюю половину данного диапазона, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, уже пару месяцев внешнее санкционное давление на Россию не усиливается, а снятие ограничений с активов Дерипаски вовсе можно рассматривать в качестве позитива. Надежды на прогресс переговоров США и КНР также вселяют определенную уверенность за будущий спрос на сырьевые и промышленные товары. Соответственно, у отечественного рынка акций больше поводов для повышения, чем для падения, хотя некоторая перекупленность уже присутствует на графике индекса МосБиржи. Вероятно, что текущую неделю индекс проведет в диапазоне 2500-2550 пунктов. Рубль спокойно пережил увеличение ЦБ РФ объемов закупки валюты в рамках бюджетного правила, но для него многое станет ясным, когда выйдет январская статистика по инфляции, на основе которой будет действовать Банк России.

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Теги: МосБиржа, РТС
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