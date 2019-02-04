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Экономика

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник обновил исторический максимум, превысив 2537 пунктов на фоне дорожающей нефти.

К 13:40 индекс МосБиржи вырос до 2537,43 пункта (+0,6%), предыдущий максимум был зафиксирован 31 января - 2536,28 пункта; индекс РТС поднялся в понедельник до 1218,81 пункта (+0,6%).

Рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже повысились в пределах 1,4%, при этом раллируют акции "РусАла" (+4,2%) и GDR En+ Group (+2,9%) на надеждах, что снятие санкций США с этих компаний дает им шанс на включение в расчет индексов MSCI.

Теги: рынок акций

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