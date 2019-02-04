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Экономика

Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату

В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублей

Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату
Евгений Данкевич
Фото: ТАСС/Интерпресс, Александр Николаев

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ объявил в розыск бывшего главу банка "Открытие" Евгения Данкевича за растрату, сообщил заместитель председателя ведомства Игорь Краснов газете "Коммерсант".

СКР работает вместе с ФСБ, пытаясь установить соучастников Данкевича.

По версии следствия, летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил в преступный сговор с не установленными руководителями компаний "01 Групп" и "01 Групп финанс", являвшихся заемщиками "Открытия". "Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб. По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости", - сказал Краснов.

Как установили следователи, "получив за них более 34 миллиардов рублей, "01 Групп" досрочно погасила задолженность по кредитам в "Открытии".

Теги: Евгений Данкевич, банк Открытие

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