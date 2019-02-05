Что случилось этой ночью: вторник, 5 февраля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату. Евгению Данкевичу инкриминируют участие в растрате 34 миллиардов рублей. Деньги удалось растратить в результате аферы с облигациями.

- Глава Росстандарта пообещал отменить "поверочное рабство". С течением времени граждан освободят от обязанности следить за точность показаний бытовых счетчиков. Закон об интеллектуальном учете электроэнергии уже принят.

- Почти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателя. Владелец вел дела через единственный ноутбук, пароль от которого не знал больше никто. Специалисты пока не могут восстановить заблокированные данные.

- Мадуро пообещал отправить Трампу 10 млн подписей венесуэльцев против вооруженного вмешательства. Президент Венесуэлы отреагировал на слова Трампа о возможности ввести войска в его страну. На этом фоне многие страны признали временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.