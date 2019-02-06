Трамп рассказал Конгрессу о беспрецедентном подъеме экономики США

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Экономика США переживает беспрецедентный бум, занятость и заработные платы растут бурными темпами, налоговые льготы помогают населению и бизнесу, смягчение регулирования привлекает в страну рекордное число компаний, а добыча нефти и природного газа достигла рекорда - так президент Дональд Трамп охарактеризовал положение в стране во втором обращении к Конгрессу.

В 82-минутном выступлении Трамп перечислил все достижения нынешней администрации как во внутренней, так и во внешней политике.

"После 24 месяцев быстрого прогресса наша экономика является предметом зависти всего мира, наши вооруженные силы - самые мощные на земле, и Америка побеждает каждый день", - сказал он.

Китайский вопрос

Американский президент продолжил жесткую линию в отношении Китая, но выразил надежду на заключение нового торгового соглашения с Пекином.

"Мы со всей ясностью заявляем Китаю, что после долгих лет воздействия на наши отрасли и кражи нашей интеллектуальной собственности наступил конец эпохе хищению американских рабочих мест и благосостояния", - сказал американский президент.

Стена на границе с Мексикой

Рынки вздохнули с облегчением, поскольку Трамп не стал использовать доклад "О положении дел в стране" (State of the Union) для введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Такой вариант рассматривался, чтобы добиться финансирования одного из важнейших для президента проектов - строительства стены на южных границах США.

Вместе с тем он использовал все возможности, чтобы убедить аудиторию в необходимости строительства стены, сославшись как на пользу для экономики, так и на моральный императив. В выступлении прозвучало нехарактерное для Д.Трампа признание вклада мигрантов в экономику, хотя он подчеркнул, что речь идет только о въехавших в США на законных основаниях. "Легальные иммигранты обогащают нашу страну и укрепляют наше общество бесчисленными способами. Я хочу, чтобы люди приезжали в нашу страну, но они должны въезжать легально", - сказал он.

Беспрецедентный бум

"Всего за два года с момента выборов мы запустили беспрецедентный экономический бум, бум, который редко доводилось видеть раньше. Мы создали 5,3 млн новых рабочих мест и, что важно, добавили 600 тыс. новых мест в перерабатывающей промышленности, хотя почти все говорили, что это невозможно. Но факт в том, что мы только начинаем", - заявил Трамп.

Аналитики отмечают, что цифры прироста рабочих мест несколько завышены: Белый дом взял период с ноября 2016 года, когда Трамп победил на выборах, хотя к тому моменту нынешняя администрация еще ничего не могла сделать.

Американский президент уделил особое внимание рынку труда, заявив о самом быстром росте заработной платы за последние десятилетия, рекордно низкой безработице, в том числе среди этнических меньшинств и инвалидов.

"Все американцы могут гордиться тем, что женщин в рабочей силе стало больше, чем когда-либо ранее", - заявил Трамп, добавив, что и в Конгресс в прошлом году было избрано рекордное число женщин.

Де-факто, в январе работали 73,6 млн американок, что является рекордным числом за всю историю наблюдений. Однако доля работающих женщин сейчас составляет 55,2%, что меньше, чем на пике двух предыдущих периодов активного экономического роста: в сентябре 2007 года эта доля равнялась 56,8%, в апреле 2000 года - 58%, что и было историческим максимумом.

Социальные вопросы

Трамп пообещал включить в законопроект о бюджете США на 2020 финансовый год положения, которые помогут финансировать оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам: по случаю рождения или усыновления ребенка, а также для ухода за заболевшим членом семьи.

В настоящее время в США этот вопрос решается на уровне отдельных штатов, а не государства в целом.

Кроме того, президент выразил негодование в связи с завышенными ценами на лекарственные препараты в США. Он намерен сотрудничать с демократами, чтобы добиться снижения цен на рецептурные лекарства.

Россия

Россия в обращении Трампа упоминалась всего дважды, оба раза в связи с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Американский президент вновь обвинил РФ в нарушении этого соглашения, заявив, что это и стало причиной выхода из него США.

Вместе с тем он не исключил, что может быть подписан новый подобный договор с участием России и Китая.