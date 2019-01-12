"Шатдаун" в США стал рекордным по продолжительности

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Нынешняя остановка работы части федеральных учреждений в США стала рекордной в истории страны, и пока неясно, когда она закончится, сообщает "Би-би-си". Начался уже 22-й день так называемого "шатдауна".

Ранее самым длительным периодом, когда госучреждения не работали или сотрудники выходили на службу, но не получали зарплату, был 21 день в 1995-96 гг. На тот момент президентом США был Билл Клинтон.

Противостояние нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа и Конгресса привело к том, что это "достижение" было превзойдено. Президент отказывается одобрить бюджет, если в нем не будет учтено финансирование строительства стены на границе с Мексикой. В свою очередь демократы, которые составляют большинство в палате представителей, отклонили требование Трампа выделить $5,7 млрд на эти цели.

На данный момент с 22 декабря не функционирует примерно четверть федеральных учреждений США, около 800 тысяч человек либо временно без работы, либо остаются без зарплаты. В пятницу 11 января ежемесячных выплат не дождались охранники тюрем, сотрудники аэропортов и агенты ФБР.

Работники сфер, касающихся национальной безопасности, должны работать без зарплаты до окончания "шатдауна". Но как отмечает Miami Herald, некоторые госслужащие - например, сотрудники службы безопасности аэропорта Майами - в знак протеста не выходят на работу под предлогом болезни. Из-за нехватки агентов закрыт один из терминалов аэропорта.

Между тем Трамп не подтвердил слухи о том, что он намерен объявить в стране чрезвычайное положение, которое позволило бы ему получить деньги на строительство стены. Он заявил, что объявление ЧП было бы "слишком простым выходом" и он надеется решить все проблемы с Конгрессом.

Однако затем американский лидер добавил, "если они не могут этого сделать... Я объявлю чрезвычайное положение в стране. У меня есть полное право".

СМИ подчеркивают, что в этом случае демократы попытаются законодательно запретить Трампу это сделать.