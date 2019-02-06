McDonald's увеличит инвестиции в России в 2019 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - McDonald's в 2019 году планирует увеличить инвестиции в России и ускорить темп открытия новых ресторанов, рассказал в среду гендиректор McDonald's в России Марк Карена.

"В прошлом году мы открыли 40 предприятий, в 2019 году планируем открыть 60", - сообщил он, добавив, что в этом году компания планирует увеличить инвестиции в российский бизнес на 40%.

Россия станет одним из первых рынков McDonald's, где будут запущены новые сервисы и стандарты обслуживания, сообщил глава компании в России. В частности, сеть запустит обслуживание посетителей за столиками (сейчас эта услуга уже доступна в 210 ресторанах). McDonald's также переоборудовал кухни в российских ресторанах, чтобы готовить блюда только после заказа, а не заранее. "Наша цель - мы постепенно размываем границу между предприятиями быстрого обслуживания и классическими ресторанами. Мы считаем, что эта комбинация является уникальной, сейчас такого на рынке нет", - отметил Карена.

Также в планах компании на 2019 год - увеличить количество персонала на 10% в России. В настоящее время на российских предприятиях сети создано более 50 тыс. рабочих мест (и еще 100 тыс. на предприятиях поставщиков).

Сеть McDonald's в России объединяет более 680 предприятий быстрого обслуживания, которые ежедневно принимают более 1,5 млн посетителей. Суммарный объем инвестиций компании в России составил более 61 млрд рублей.