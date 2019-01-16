McDonald’s лишился прав на "Биг-Мак" в Европе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's не смогла отстоять право на товарный знак Big Mac в Европе, сообщает во вторник The Guardian.

Такое решение приняло бюро Европейского союза по вопросам интеллектуальной собственности (EUIPO), в которое обратилась ирландская сеть фастфуда Supermac's, основанная в 1978 в Голуэе. Фирма имеет более 100 торговых точек в Ирландии и Северной Ирландии, однако до сих пор не могла открывать рестораны в других странах ЕС из-за противодействия McDonald's, которая утверждала, что покупатели будут путать названия Big Mac и Supermac's.

McDonald's получил право на эксклюзивное использование бренда Big Mac в ЕС в 1996 году, что теоретически позволяло ему не только выпускать под ним продукцию, но и открыть рестораны под названием Big Mac. Однако EUIPO встала на сторону Supermac's, согласившись с тем, что американская компания с тех пор фактически ни разу не воспользовалась этим правом, и отозвала у McDonald's патент на Big Mac.

McDonald's loses trademark case against Irish chain Supermac's https://t.co/vzYFTrjKuz — Jason Slifer Salt (@sliferman88) 16 января 2019 г.

Таким образом, Supermac's теперь сможет открывать свои заведения по всей Европе. Основатель сети Патрик Макдона назвал решение EUIPO знаменательной для всего мира победой малого бизнеса, сравнив ее с триумфом Давида над Голиафом.

Макдона также отметил, что Supermac's выиграла свою тяжбу в день, когда в Вестминстере решалась судьба Brexit, что, по его мнению, еще раз доказало ценность членства Великобритании в ЕС, куда британцы пока еще могут обратиться за справедливостью.