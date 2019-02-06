McDonald's заявил о планах локализовать поставки продуктов в России за два года

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - McDonald's в России планирует за два года полностью локализовать поставки продукции для своих ресторанов.

В настоящее время 98% продукции для McDonald's в России поставляют около 160 российских предприятий.

"Мы планируем довести этот показатель до 100% в ближайшие два года", - сказал журналистам генеральный директор McDonald's в России Марк Карена.

По его словам, категории, в которых компания планирует найти российских поставщиков, - это соки и десерты.

"Две категории, которые пока не локализованы, - это соки и десерты. Мы обсуждаем с поставщиками возможности, чтобы эти категории продуктов также производились в России, но при этом их качество оставалось бы на необходимом нам уровне", - сказал он.

В 2018 году McDonald's в России начал сотрудничать с новым поставщиком куриного мяса - "Челны Бройлер" (входит в состав холдинга "Агросила"). С ноября 2018 года сеть McDonald's в России полностью перешла на картофель фри и картофель по-деревенски отечественного производства.

Сеть McDonald's в России объединяет более 680 предприятий быстрого обслуживания, которые ежедневно принимают свыше 1,5 млн посетителей. Суммарный объем инвестиций компании в России составил более 61 млрд рублей.