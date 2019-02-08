ЕС согласился рассмотреть компромиссное предложение Франции и Германии по газовой директиве

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Дипломаты 28 стран ЕС в пятницу приняли решение рассмотреть компромиссное франко-германское предложение по газовой директиве, которое, в частности, затрагивает проект газопровода "Северный поток - 2", сообщило агентство Bloomberg.

Принятое к рассмотрению в ЕС предложение смягчает пункты, которые могли помешать реализации "Северного потока - 2", отмечает агентство.

По данным Bloomberg, Европейский союз рассчитывает закончить разработку новой директивы по газу не позже конца мая 2019 года. "Согласно договоренности, начнутся переговоры с участием Европейского парламента для финальной версии законопроекта, при этом стороны рассчитывают, что финальное соглашение будет заключено самое раннее на следующей неделе и при этом - не позже конца мая", - отмечает агентство.

Постпредство Румынии в ЕС заявило о получении от послов Евросоюза мандата на переговоры с Европарламентом по поправкам к газовой директиве ЕС.

"Румынское председательство получило мандат на встрече Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) Европейского совета, чтобы вступить в переговоры с Европарламентом по поправкам к газовой директиве ЕС", - говорится в твиттере председательства.

Обсуждение директивы

Предложение Еврокомиссии об изменении газовой директивы ЕС было выдвинуто в 2017 году. Оно было направлено на то, чтобы применить одинаковые правила европейского законодательства в области энергетики ко всем газопроводам из третьих стран или в третьи страны на территории Евросоюза.

Для внесения поправок необходимо, чтобы их утвердил Совет министров ЕС. Утверждению решений по принципиальным вопросам законодательства ЕС предшествуют переговоры совета с Европейским парламентом для достижения единой компромиссной позиции, после согласования которой законодательный акт, чтобы он мог вступить в силу, утверждают Европарламент и Совет ЕС.

Позиция Европарламента в целом сформирована, и она хорошо известна: он поддерживает поправки. В структурах Совета ЕС дело обстояло сложнее. Вопрос долго и безрезультатно обсуждался на уровне рабочей группы. В то же время юридическая служба Совета ЕС дала заключение, что предложение ЕК по поправкам к газовой директиве вступает в противоречие с международным правом.

После трехсторонней министерской встречи по газу ЕС - РФ - Украина 21 января в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил на итоговой пресс-конференции: "Я подчеркну, что комиссия по-прежнему сохраняет полную приверженность газовой директиве и соответствующим поправкам к этой директиве".

Зампред ЕК отметил, что в Еврокомиссии не очень удовлетворены тем, как продвигалась работа по директиве в периоды, когда Болгария и Австрия председательствовали в Совете ЕС в 2018 году. Он выразил мнение, что под председательством Румынии принятие поправок ускорится.

Румыния, принимая полномочия председателя Совета ЕС, обещала продвинуть решение вопроса с поправками к газовой директиве.

Как предполагается, после возможного вступления в силу предложенных Еврокомиссией поправок Евросоюз распространит новые правила на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Предложение Франции и Германии

В пятницу французские СМИ сообщили, что представители Франции и ФРГ достигли компромисса по возможным поправкам к европейской газовой директиве, касающихся, в частности, проекта газопровода "Северный поток-2". В сообщениях отмечается, что компромиссное предложение передано на рассмотрение Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper).

Франко-германские предложения предусматривают одобрение новых правил, касающихся транспортировки газа. При этом правила не приведут к блокировке реализации "Северного потока - 2".

В случае одобрения в ЕС компромиссного предложения удастся избежать серьезного кризиса между Парижем и Берлином.

Разногласия между Францией и ФРГ

Ранее Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во французских правительственных кругах писала, что Франция на запланированном на пятницу в Брюсселе голосовании выскажется в пользу внесения поправок к Газовой директиве ЕС, затрудняющих реализацию проекта газопровода. По информации издания, французская сторона собиралась заявить, что проект добавит "стратегических проблем" в и без того напряженные отношения ЕС и Москвы.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северного потока 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.