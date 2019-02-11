Минпромторг оценил выгоду возвращения ларьков и автолавок

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал, какие перспективы сулят новые меры регулирования мобильной и стационарной торговли. В интервью "Российской газете" он сообщил, что ее развитие создаст до 250 тысяч рабочих мест.

По его словам, законопроект гарантирует права предпринимателей и снимает обязанность искать постоянное помещение, снимая квартиры на первых этажах жилых домов или подвалы.Развитие нестационарной торговли должно покрыть дефицит качественных торговых площадей.

Евтухов рассказал, что крупные торговые сети занимают 30-40% рынка, и это не покрывает спрос производителей, которые хотят представить свои товары на прилавках.

Законопроектом, в частности, предлагается закрепить варианты и общие принципы юридического оформления прав на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов; закрепить принцип "меняется место - сохраняется бизнес", позволяющий гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, если место размещения нестационарного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд; установить минимальный срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта - 5 лет.

Законопроект также выделяет мобильные торговые объекты (автомагазины, автолавки) в отдельную категорию, поскольку мобильная (развозная) торговля ряд особенностей, отличающих ее от других форматов.