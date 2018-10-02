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Мантуров заявил о готовности обсудить разрешение ночной торговли пивом в банках

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг готов обсуждать снятие запрета на розничную торговлю в ночное время пивом в алюминиевых банках, произведенных в России.

В РоссииМинпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банкахМинпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банкахЧитать подробнее

"Мы готовы обсуждать в том числе и эти сценарии", - заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, отвечая на вопрос, будет ли министерство предлагать снять запрет на продажу пива в алюминиевых банках в ночное время.

Как ранее сообщил "Коммерсантъ", Минпромторг разработал законопроект, предлагающий снять запрет на розничную продажу произведенных в ЕАЭС пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевых банках в нестационарных торговых объектах (киосках, ларьках), а также запрет на торговлю такой продукцией ночью. Эти предложения Минпромторг разработал как часть комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности.

"Мы говорим о том, что мы должны развивать глубокую переработку алюминиевого продукта внутри страны. В том числе это касается и алюминиевой тары для разных напитков. В данном случае речь идет о пиве. Привязать это к "РусАлу", наверное, просто нелогично звучит, потому что у нас, я надеюсь, будут появляться и другие производители - переработчики первичного алюминия. "РусАл" - это производитель первичного алюминия. Когда мы говорим о переработке, косвенно, конечно же, мы будем обеспечивать переработку внутри страны, в том числе, помощь для "РусАла", - отметил Мантуров.

"Мы же отвечаем еще за торговлю, помните, да? А не только за алюминий. Поэтому это комплексный вопрос", - сказал он.

Глава Минпромторга также напомнил, что министерство предлагало сократить допустимые расстояния до социальных объектов, на котором можно осуществлять розничную продажу алкоголя.

"Ну нельзя до абсурда ситуацию доводить. Потому что если ты напиться хочешь, ты напьешься обязательно, хоть за километр, хоть за пять. Но если есть объект общепита или магазин продажи спиртных напитков, откуда он может, допустим, предполагать, что в соседнем помещении будет построен социальный объект?" - сказал Мантуров.

Запрет на торговлю пивом в нестационарных торговых точках, а также в период с 23:00 до 08:00 был введен в России в 2013 году.

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Теги: Минпромторг РФ

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