Что случилось этой ночью: понедельник, 11 февраля

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На вечер воскресенья из Ирака в Россию вернули почти 60 детей. Как правило, матери вывозили их, чтобы жить на территориях, контролируемых террористическими группировками. По данным МИД, в прошлом году в Ираке находились 115 несовершеннолетних граждан России.

- Министр обороны Великобритании заявил, что его страна будет противостоять России после выхода из Евросоюза. Кроме того, Великобритания собирается наращивать свое военное присутствие в мире. Для этого она уже направила свой авианосец в Средиземное море.

- Определилась судьба тигра Амура. Его подарят Приморскому краю, чтобы он жил в местном сафари-парке. До этого тигра собирались отдать в один из зоопарков Краснодарского края.

- Министерство промышленности и торговли сообщило о 250 тысячах рабочих мест, которые появятся благодаря новому закону о нестационарной торговле. Предпринимателей защитят от потери бизнеса при потере торговой точки. Законопроект об этом внесен в Госдуму в декабре прошлого года.

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