Медведев предложил создать социальный портрет бедняка

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной.

"У нас свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума", - сказал Медведев на встрече с руководителями регионов в пятницу.

"Решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр. Это стандартный набор данных, обезличенная картина. Нам нужно составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране", - сказал премьер.

По словам, Медведева, чтобы "помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику его жизненной ситуации, его потребностей".

"Нужно посмотреть какое у него (бедного человека) образование, каково состояние здоровья ", - добавил глава правительства. Он убежден, что "при современных технологиях сделать это абсолютно несложно".

Медведев указал, что такой социальный портрет позволит оказывать людям с невысокими доходами адресную помощь: "получить образование, преимущества на рынке труда, заняться вопросами здоровья, создать возможности заняться малым бизнесом, кто этого захочет".