Министр нефти Венесуэлы, возглавляющий компанию PDVSA, попал под санкции США

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министр нефти Венесуэлы, глава венесуэльской госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо включен в санкционный SDN list, говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Кеведо с 1 января 2019 года занимает пост президента ОПЕК.

В конце января Вашингтон ввел санкции против PDVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США, где реализуется основная часть экспортируемой компанией нефти.

Собственность PDVSA в США, где компании принадлежит три крупных НПЗ, блокируется, а гражданам США запрещается проводить транзакции с компанией.

Санкции будут сняты в случае демократической смены руководства Венесуэлы с передачей контроля "временному президенту Хуану Гуайдо или другому демократически избранному правительству".

Позднее OFAC опубликовало уточнение к венесуэльским санкциям, которое предусматривает, что граждане и компании США вправе покупать нефть и нефтепродукты у PDVSA или юрлиц, на 50% и более контролируемых PDVSA, до 28 апреля. Однако средства за поставки будут начисляться на эскроу-счет в США, который будет неподконтролен действующим властям.