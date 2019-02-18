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Гуайдо намерен собрать за неделю миллион волонтеров для доставки в страну гумпомощи

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, поставил задачу собрать до миллиона волонтеров, которые будут противостоять армейским подразделениям, препятствующим доступу в страну иностранной помощи.

"Нашей принципиальной задачей является собрать миллион волонтеров к 23 февраля" - говорится в распространенном им обращении к 600 тыс. уже зарегистрировавшимся волонтерам.

Он призвал волонтеров концентрироваться в местах сбора. По сообщениям СМИ, "гуманитарные лагеря" уже возникли в ряде районов Венесуэлы.

В настоящее время иностранная помощь, включающую продукты питания и медикаменты, складируется в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой. В воскресенье в Кукуту прибыл американский сенатор Марко Рубио, чтобы понаблюдать за процессом сбора помощи.

Как сообщалось, пункты сбора помощи планируется открыть также в Бразилии и на караибском острове Кюрасао.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказывается предоставить коридоры для ввоза помощи, характеризуя ее как "шоу", называя "крохами гнилой еды". Нехватку продуктов питания и медикаментов в стране он объясняет американскими санкциями против Венесуэлы, отмечая, что страна получает помощь от дружественных государств и ООН.

Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо

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