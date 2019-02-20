Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию денег через филиалы Danske Bank в Прибалтике

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT.

Общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske Bank в странах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).

По данным SVT, денежные переводы, предположительно использовавшиеся для отмывания денег, совершались в период 2007-2015 годов. Среди примерно 50 клиентов - компании с неизвестными владельцами и фирмы, не ведущие реальной деятельности.

В свою очередь у эстонской газеты Postimees имеются данные о связи более 10 эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, связанных с их расчетными счетами, превышают миллионы, а иногда - десятки миллионов долларов.

Представители эстонского Swedbank отказались от встречи с журналистами Postimees для обсуждения этой темы.

Газета Postimees обратилась к руководству банка с просьбой о встрече для обсуждения связанных с отмыванием денег тем в понедельник, но во вторник вечером пресс-секретарь банка Кристийна Херодес передала всего один комментарий в письменной форме.

"Мы не терпим отмывание денег и считаем его крайне серьезным преступлением. В современном банковском деле это, безусловно, один из самых серьезных вызовов, с которыми мы боремся. Для отмывания денег, полученных незаконным путем, постоянно изобретаются новые способы, делаются попытки использовать финансовые институты, и поэтому мы придаем большое значение превентивной работе. Это для нас приоритет", - говорится в заявлении.

"Хотя высшее руководство крупного шведского банка прежде неоднократно заверяло, что в числе их клиентов не было фирм, подозревающихся в отмывании денег, и они никак не связаны с подобными схемами, новая утечка данных разоблачила, что через счета Swedbank прошли как минимум $5,8 млрд сомнительного происхождения", - пишет Postimees.

Ссылаясь на расследование, проведенное журналистами SVT, Postimees отмечает, что схемы отмывания денег в основном российского происхождения отрабатывались не только в эстонском отделении Danske Bank, сомнительные сделки происходили и в прибалтийских филиалах Swedbank.

"Речь идет о невероятном скандале. Как мы видим, по имеющейся у SVT информации, через счета, находящиеся в Swedbank, прошла большая часть подозрительных и связанных со схемами отмывания денег переводов, главным образом, Danske Bank", - сказал SVT руководитель шведского Transparency International Люис Браун.

По данным SVT, всего через 50 разных счетов в Swedbank прошли $26 млн. Плательщиками были предприятия, которые стали известны из-за скандала, связанного с отмыванием денег через Danske Bank.

После систематизации данных SVT идентифицировал клиентов, в отношении которых "красных флажков" было больше всего: например, крупные переводы, которые часто повторялись

SVT считает, что общий объем переводов клиентов Swedbank с самым большим количеством "красных флажков" достиг $6 млрд.

Ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank - крупнейшего банка Дании. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

На этой неделе Danske объявил о планах прекратить деятельность в России, где у него есть дочерний банк (Данске банк), и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денежных средств через эстонское подразделение. Продолжит работу лишь центр услуг группы в литовской столице - Вильнюсе.

Решение о сворачивании бизнеса в этих странах было принято после того, как группа получила указания финансовой инспекции Эстонии прекратить деятельность эстонского филиала.

Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.

В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.