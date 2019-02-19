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Экономика

Danske Bank объявил о закрытии филиалов в России и странах Балтии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Danske Bank во вторник объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денег через его эстонское подразделение.

"Мы признаем серьезность дела о возможном отмывании денег в Эстонии и его отрицательное воздействие на эстонское общество, - приводятся в сообщении банка слова врио гендиректора Йеспера Нильсена. - Мы сожалеем о необходимости покинуть Эстонию в этих обстоятельствах".

Закрытие филиала в Эстонии

Ранее во вторник финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank.

Как отмечается в сообщении регулятора, Danske Bank должен прекратить деятельность в Эстонии в течение 8 месяцев с момента получения предписания, учитывая при этом интересы нынешних клиентов эстонского филиала. При этом не позднее чем через 20 дней Danske должен направить финрегулятору план закрытия филиала.

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"Серьезные нарушения, допускавшиеся Danske на протяжении многих лет, и ущерб, нанесенный авторитету финансового сектора Эстонии, достойны недвусмысленного порицания", - заявила Финансовая инспекция.

В течение ближайших восьми месяцев все договоры с клиентами продолжат действовать, реорганизация отношений банка с ними будет происходить постепенно.

Банк вернет все вклады клиентов в полном объеме. В то же время заемщиков Danske Bank не заставят погашать кредиты досрочно или расторгать кредитные договоры исключительно под предлогом предписания финрегулятора. В течение 8 месяцев кредитные договоры Danske Bank должны быть переведены на другой независимый банк или иную кредитную организацию, имеющую право работать в Эстонии, возможны и другие решения, защищающие интересы заемщиков.

На конец 2018 года у эстонского филиала Danske Bank было почти 14,7 тыс. вкладчиков и 12,3 тыс. кредитных клиентов.

"Независимо от уведомления финансовой инспекции Эстонии, Danske Bank уже какое-то время думал о будущем оставшихся операций в Эстонии, Латвии, Литве, а также в России. Теперь Danske Bank принял решение прекратить всю такую деятельность", - говорится в пресс-релизе датского банка.

Уход Danske Bank не окажет существенного влияния на экономику Эстонии, поскольку в последние годы банк перестал предлагать услуги местным предприятиям и частным лицам, сообщил Банк Эстонии.

ЦБ отмечает, что Danske входил в группу системообразующих банков Эстонии до 2015 года, однако потом местный филиал под давлением Финансовой инспекции прекратил обслуживание корпоративных клиентов-нерезидентов. Одновременно Danske прекратил предлагать услуги частным лицам в странах Балтии. В результате объем банковских вкладов и кредитов, а также количество обслуживаемых платежей эстонских клиентов начали резко сокращаться.

В апреле 2018 года Danske сообщил, что больше не будет открывать новые расчетные счета для местных предприятий в странах Балтии, а затем начал сужать круг услуг и для других местных клиентов. По сути дела в странах Балтии Danske обслуживает только дочерние фирмы клиентов из государств Северной Европы и те международные корпорации, которые широко представлены в странах Северной Европы.

"Эстонская Финансовая инспекция в последние годы становилась все сильнее и делала в масштабе Европы незаурядные шаги к тому, чтобы воспрепятствовать коммерческой деятельности подозреваемого в отмывании денег в Эстонии банкинга", - приводится в сообщении слова вице-президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, курирующего вопросы финансовой стабильности и одновременно являющийся членом правления Финансовой инспекции.

Подозрения в отмывании денег

Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank - крупнейшего банка Дании. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.

В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.

Данске банк (российская "дочка" Danske Bank) по итогам 2018 года занял 140-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Теги: Danske Bank, Россия

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