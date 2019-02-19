Danske Bank объявил о закрытии филиалов в России и странах Балтии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Danske Bank во вторник объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денег через его эстонское подразделение.

"Мы признаем серьезность дела о возможном отмывании денег в Эстонии и его отрицательное воздействие на эстонское общество, - приводятся в сообщении банка слова врио гендиректора Йеспера Нильсена. - Мы сожалеем о необходимости покинуть Эстонию в этих обстоятельствах".

Закрытие филиала в Эстонии

Ранее во вторник финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank.

Как отмечается в сообщении регулятора, Danske Bank должен прекратить деятельность в Эстонии в течение 8 месяцев с момента получения предписания, учитывая при этом интересы нынешних клиентов эстонского филиала. При этом не позднее чем через 20 дней Danske должен направить финрегулятору план закрытия филиала.

"Серьезные нарушения, допускавшиеся Danske на протяжении многих лет, и ущерб, нанесенный авторитету финансового сектора Эстонии, достойны недвусмысленного порицания", - заявила Финансовая инспекция.

В течение ближайших восьми месяцев все договоры с клиентами продолжат действовать, реорганизация отношений банка с ними будет происходить постепенно.

Банк вернет все вклады клиентов в полном объеме. В то же время заемщиков Danske Bank не заставят погашать кредиты досрочно или расторгать кредитные договоры исключительно под предлогом предписания финрегулятора. В течение 8 месяцев кредитные договоры Danske Bank должны быть переведены на другой независимый банк или иную кредитную организацию, имеющую право работать в Эстонии, возможны и другие решения, защищающие интересы заемщиков.

На конец 2018 года у эстонского филиала Danske Bank было почти 14,7 тыс. вкладчиков и 12,3 тыс. кредитных клиентов.

"Независимо от уведомления финансовой инспекции Эстонии, Danske Bank уже какое-то время думал о будущем оставшихся операций в Эстонии, Латвии, Литве, а также в России. Теперь Danske Bank принял решение прекратить всю такую деятельность", - говорится в пресс-релизе датского банка.

Уход Danske Bank не окажет существенного влияния на экономику Эстонии, поскольку в последние годы банк перестал предлагать услуги местным предприятиям и частным лицам, сообщил Банк Эстонии.

ЦБ отмечает, что Danske входил в группу системообразующих банков Эстонии до 2015 года, однако потом местный филиал под давлением Финансовой инспекции прекратил обслуживание корпоративных клиентов-нерезидентов. Одновременно Danske прекратил предлагать услуги частным лицам в странах Балтии. В результате объем банковских вкладов и кредитов, а также количество обслуживаемых платежей эстонских клиентов начали резко сокращаться.

В апреле 2018 года Danske сообщил, что больше не будет открывать новые расчетные счета для местных предприятий в странах Балтии, а затем начал сужать круг услуг и для других местных клиентов. По сути дела в странах Балтии Danske обслуживает только дочерние фирмы клиентов из государств Северной Европы и те международные корпорации, которые широко представлены в странах Северной Европы.

"Эстонская Финансовая инспекция в последние годы становилась все сильнее и делала в масштабе Европы незаурядные шаги к тому, чтобы воспрепятствовать коммерческой деятельности подозреваемого в отмывании денег в Эстонии банкинга", - приводится в сообщении слова вице-президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, курирующего вопросы финансовой стабильности и одновременно являющийся членом правления Финансовой инспекции.

Подозрения в отмывании денег

Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank - крупнейшего банка Дании. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.

В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.

Данске банк (российская "дочка" Danske Bank) по итогам 2018 года занял 140-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".