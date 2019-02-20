Xiaomi представила новый флагманский смартфон

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Китайская компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Mi9 и его "облегченную" версию Mi9 SE, сообщает The Verge.

Xiaomi Mi9 построен на базе топового 8-ядерного процессора Snapdragon 855 от Qualcomm. Смартфон получил корпус из стекла и 6.39-дюймовый Super AMOLED экран с тонкими рамками, соотношение сторон 19:9. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Аппапат будет доступен в версиях с 6 или 12 ГБ оперативной памяти, объем постоянной памяти - 256 ГБ.

В смартфон встроена трехмодульная камера с разрешением 48, 12 и 16 мегапикселей. Она поддерживает технологию HDR AI, распознавания сцены, постобработки, а также предусматривает функцию размытия фона.

Флагман оснащен аккумулятором емкостью 3300 мАч, поддерживающим функцию быстрой (27 Вт) и беспроводной (20 Вт) зарядки. Среди других особенностей Xiaomi Mi9 производитель отмечает поддержку беспроводной технологии NFC и ИК-сенсора для дистанционного управления бытовой электроники.

Стоимость модели составит от $450 до $600. Поначалу модель будет продаваться в Китае, позже можно будет приобрести и в других странах.

Xiaomi Mi9 SE

Китайский производитель также показал бюджетный смартфон Mi9 SE. У него 5.97-дюймовый Super AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев. Новинка получит 6 ГБ оперативной памяти, а также 64 гигабайт встроенной памяти. За работу смартфона отвечает процессор Snapdragon 712.

Емкость аккумулятора в бюджетной Mi9 SE меньше, чем во флагмане: 3070 мАч, кроме этого, не предусмотрена беспроводная зарядка.

Стоимость Mi9 SE составит $300.