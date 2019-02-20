Что произошло за день: среда, 20 февраля

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Итоги послания Путина, нападение родителей на школьника-хулигана в Приморье и новый смартфон Xiaomi

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент России Владимир Путин обратился со своим 15-м посланием Федеральному собранию. Большая часть его речи была посвящена вопросам внутреннего, социального и экономического развития. Президент призвал расширить круг получателей выплат на детей, ввести ипотечные каникулы для тех, кто лишился дохода, пересчитать выплаты пенсионерам, лишить проблему свалок и оградить добросовестных бизнесменов от постоянного риска уголовного преследования. В конце речи Путин также напомнил о создающихся в России перспективных видах вооружений, объявив, что весной будет спущена на воду первая атомная лодка-носитель беспилотной подлодки "Посейдон", и о том, как идет разработка новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" для поражения морских и наземных целей.

- После речи президента Минфин назвал примерную сумму, которая потребуется на вышеназванные социальные проекты. По словам министра финансов Антона Силуанова, меры социальной поддержки населения, включенные в послание Федеральному собранию, обойдутся бюджету в 100-120 млрд рублей ежегодно.

- Российские военные показали полигонные испытания ядерной беспилотной подлодки "Посейдон", о которой рассказывал президент. На кадрах демонстрируются подготовительные процедуры к запуску и сам пуск аппарата. Уже вечером, снова затронув тему оружия в ходе общения с журналистами, Владимир Путин заявил, что скорость перспективных российских вооружений такова, что позволяет размещать их носители в нейтральных водах, и нет необходимости в их базировании вблизи берегов того или иного государства.

- Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел на свободу из колонии. По словам адвоката, суд освободил его в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК.

- Следствие официально предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору компании по инвестициям Ивану Зюзину. Основателю инвесткомпании Майклу Калви следствие планирует предъявить обвинение завтра.

- Родители избили пятиклассника в туалете школы в Приморье за издевательства над их детьми. По данным местных СМИ, ранее мальчик ударил одноклассницу, и ее госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки. Против родителей школьников возбуждено дело по статье "Побои".

- Китайская компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Mi9 и его "облегченную" версию Mi9 SE. Стоимость топовой модели составит от $450 до $600.

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