В Госдуме ускорят подготовку мер по защите финансовых систем от угроз

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку создаст рабочую группу с участием финансистов, которая подготовит предложения по регулированию в сфере информационной безопасности IT-инфраструктуры финансовых организаций. Группе предложено к 24 февраля представить такие наработки правительству.

"События в США, когда блокировались аккаунты целого президента США, ну, и угрозы, звучащие прежде всего из-за океана, об оказании влияния на нашу страну, они обострили вопрос, связанный с ускорением внедрения и российского оборудования, и российского ПО, и ускорения всевозможных действий, в том числе и в финансовой сфере, для обеспечения безопасности российских граждан и в целом российского государства", - сказал, открывая заседание, председатель комитета Анатолий Аксаков.

Затем он предложил собравшимся обменятся новыми предложениями.

Председатель совета директоров Киви банка (входит в группу QIWI) Мария Шевченко предложила создать рабочую группу с участием Банка России и профильных ведомств, чтобы обсудить, как сделать переход на отечественное ПО в финансовой сфере более управляемым, синхронизировав его с действиями ЦБ.

Аксаков предложил Шевченко возглавить эту группу и к 24 февраля подготовить соответствующие предложения.

По его словам, группа должна будет определить значимые организации и направления в работе финансовой сферы, которые требуют максимально ускоренного внедрения российского ПО и оборудования. Также группа подготовит рекомендации по формированию реестра российского ПО и выработает предложения по поэтапному обеспечению импортозамещения технологий в финансовой сфере.

Аксаков также напомнил о том, что случилось весной 2019 года с Еврофинанс Моснарбанком. Банк подпал под американские санкции (внесен в список SDN), а процессинговый центр, работающий на аутсорсинге, отключил банк от обслуживания, что привело к невозможности обслуживать клиентов по картам международных платежных систем. Как говорил тогда гендиректор "Национальной системы платежных карт" (НСПК) Владимир Комлев, процессинг был прекращен по вине подрядчика банка - "Картстандарта".

"У нас были рецидивы, когда отключались целые банки от обслуживания в международных платежных системах, причем отключали наши российские организации, никаких решений по этим организациям не принималось. Мы закон, правда, приняли, устанавливающий требования к такого рода инфраструктурным организациям, но то, что они в реестрах фигурируют, эти организации, и занимают значительную долю на рынке, у меня вызывает вопросы. Как-то их надо тоже ставить на место, чтобы они понимали, что, выполняя неукоснительно решения там Госдепа, они тем самым подрывают безопасность Российской Федерации", - сказал Аксаков и призвал учитывать не только традиционные вопросы, связанные с кибербезопасностью, но и политические аспекты.

"Я по-прежнему не верю в отключение России от SWIFT, оно маловероятно, но мы должны предпринять все шаги для обеспечения безопасности", - уточнил он "Интерфаксу".

Летом 2019 года, после случая с Еврофинанс Моснарбанком, Госдума приняла закон, который наделял ЦБ правом штрафовать провайдеров процессинговых услуг для банков, которые допустили блокировку карт и приостановление платежей, в том числе из-за санкций. Сумма штрафа - десятикратный размер вознаграждения, уплаченного банком процессинговому центру за предшествующий календарный месяц.

Одновременно депутат-единоросс Владислав Резник внес в парламент законопроект № 734964-7 о формировании Центробанком специального реестра компаний - поставщиков информационно-технологических услуг, которые исполнили зарубежные санкции на территории России. В законопроекте предлагалось запретить банкам заключать новые договоры на информационное и технологическое взаимодействие с организациями, включенными в данный перечень. Кроме того, в течение шести месяцев со дня предписания ЦБ банки должны были прекратить договорные отношения с фигурантами списка ЦБ. Поправки Резника получили отрицательный отзыв правительства и в декабре 2020 года были отозваны из Думы.

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