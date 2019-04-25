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Белоруссия частично возобновила экспорт бензина и дизеля в Польшу и на Украину

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и на Украину, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в четверг в Минске.

"Принято решение о поставке порядка 32 тысяч тонн дизельного топлива в направлении Украины, восьми тысяч тонн дизельного топлива в направлении Польши и порядка десяти тысяч тонн автомобильных бензинов также в направлении украинского рынка", - отметил он.

Сизов назвал позитивной ситуацией начало поставок "чистой" нефти по нефтепроводу Сургут-Полоцк. "Нафтан" сейчас работает на загрузке 12 тысяч тонн нефти в сутки, Мозырский НПЗ на сегодня перерабатывает 18 тысяч тонн в сутки", - уточнил заместитель председателя концерна.

По его словам, данные объемы переработки нефти позволили создать необходимый страховочный запас нефтепродуктов для обеспечения внутреннего рынка и принять решение о частичном возобновлении экспорта.

По словам Сизова, транзит российской нефти через Белоруссию в Украину продолжается. "Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов", - сказал он.

Сизов отметил, что представители российского ПАО "Транснефть" приедут в пятницу в Минск для обсуждения ситуации с поставками некачественной российской нефти. "Мы постараемся выработать технические решения вопроса с поставкой нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы", - добавил он.

Сизов также отметил, что предполагается получить конкретную информацию о времени прихода "чистой" нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей системы.

Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии 23 апреля из-за поступления некачественной российской нефти.

Польша Украина Белоруссия Белнефтехим

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