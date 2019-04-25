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Минск оценил свои потери из-за "грязной" российской нефти в $100 млн

Минск оценил свои потери из-за "грязной" российской нефти в $100 млн
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия предварительно оценила свои потери из-за некачественной российской нефти в $100 млн, заявил в четверг заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодня они составляют порядка $100 млн в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов", - заявил он.

19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в нефти Urals, поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба", превышает предельное значение в десятки раз.

23 апреля Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

В этот же день в Москве прошли переговоры по ситуации вокруг поставок российской нефти, однако их результаты стороны не комментируют.

Вечером 24 апреля экспорт "грязной" российской нефти в Европу был остановлен после сообщения о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать сырье с такими показателями.

Белорусская сторона заявляла, что будет добиваться от России выплаты компенсации за понесенные ею потери.

Белоруссия Белнефтехим нефть

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