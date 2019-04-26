В Минске начались экстренные переговоры по ситуации с российской нефтью

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний Белоруссии (ОАО "Гомельтранснефть Дружба"), России (ОАО "Транснефть"), Польши (PERN S.A. ) и Украины (АО "Укртранснафта") начались в пятницу в Минске, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Стороны намерены обсудить ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".

Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

На следующий день "Гомельтранснефть Дружба" остановила транзит "грязной" российской нефти в Европу после сообщени о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Вечером 25 апреля Украина также сообщила, что приостанавливает транзит российской нефти по нефтепроводу "Мозырь - Броды".