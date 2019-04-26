Рынок акций РФ закрылся в пятницу ростом за счет ралли "Татнефти"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу консолидировался на фоне смешанных внешних факторов и разнополярной динамики цен blue chips. Падение акций Сбербанка компенсировалось раллировавшими бумагами "Татнефти", "Газпрома", а также обновившими максимумы акциями "Норникеля" и "НОВАТЭКа", которые вытянули индексы в "плюс", несмотря на обвалившуюся нефть.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2563,72 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1247,01 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,9%.

Доллар подрос до 64,77 рубля (+0,12 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС просели на 0,01-1,1%, доллар вырос на 0,72 рубля.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,2-1,7% и по-прежнему ожидает возвращения годовой инфляции к 4% в первой половине 2020 года.

Вместе с тем ЦБ изменил сигнал по ставке: вместо слов "допускает переход к снижению в 2019 году" регулятор теперь допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года. Также ЦБ РФ отметил, что факторы со стороны предложения на рынке нефти могут усиливать волатильность мировых цен.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Татнефти" (+3,9%, до 767,3 рубля; +6,7% "префы", до 620 рублей), "НОВАТЭКа" (+2,7%, до 1218,4 рубля), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,4%), ПАО "Полюс" (+2,1%), "Норникеля" (+1,7%, до 14720 рубля), "Башнефти" (+1,5%), "Северстали" (+1,4%), "Газпрома" (+1,1%).

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2018 год в размере 84,91 рубля на все виды акций, говорится в сообщении компании. Список акционеров ПАО для получения дивидендов составляется по данным на 5 июля.

По итогам первого полугодия 2018 года "Татнефть" выплатила по 30,27 рубля на все виды акций, дивиденды за третий квартал 2018 года составили 22,26 рубля. Таким образом, по итогам четвертого квартала компания доплатит акционерам еще по 32,38 рубля на акцию.

Акции "Норникеля" выросли на ожиданиях объявления размера дивидендов за 2018 год. Совет директоров ГМК в пятницу рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение выплатить 792,52 рубля на обыкновенную акцию по результатам 2018 года (это около $12,25 по курсу ЦБ РФ на 26 апреля). Всего будет выплачено 125,4 млрд рублей (около $1,939 млрд), реестр закрывается 21 июня.

Акции "НОВАТЭКа" обновили исторический максимум на корпоративных новостях. Накануне бумаги "НОВАТЭКа" подскочили на 3,4% после известий, что компания подписала обязывающие соглашения о продаже по 10% в "Арктик СПГ 2" сразу с двумя государственными китайскими нефтегазовыми компаниями - CNPC и CNOOC. В пятницу финансовый директор "НОВАТЭКа" Марк Джетвей в ходе телеконференции сообщил, что компания планирует договориться о продаже еще 10% "Арктик СПГ 2" в ближайшее время, что позволит компании принять окончательное инвестиционное решение в запланированные сроки до конца 2019 года.

Подешевели акции Сбербанка (-2% и -1,6% "префы"), "Магнита" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "РусАла" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Яндекса" (-0,8%), "Россетей" (-0,7%).

Чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" (-0,3%) по РСБУ в январе-марте 2019 года составила 10,6 млрд рублей, что на 43% меньше показателя аналогичного периода 2018 года, следует из отчетности компании.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (+39,7% и +39,4% "префы"), ОАО "GTL" (+24,9%), "МРСК Северного Кавказа" (+6,3%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (+6,3%), "Кузбасской топливной компании" (+6%).

Подешевели бумаги ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (-5,3%), "Трансконтейнера" (-4,1%), "Белона" (-3,5%), "Объединенной вагонной компании" (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,939 млрд рублей (из них 21,097 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%), однако в Европе нет единого вектора (FTSE просел на 0,1%, DAX и CAC 40 растут на 0,2-0,3%) и плюсует Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,2%).

В США вышли сильные данные о ВВП за первый квартал (показатель вырос на 3,2% при прогнозах роста на 2-2,3%) и потребительском доверии (индекс Мичиганского университета в апреле снизился до 97,2 пункта, ожидалось снижение до 97 пунктов), что подогрело ожидания возможного ужесточения монетарной политики Федрезерва - негатив для фондовых площадок.

Нефть в пятницу обвалилась, растеряв почти весь недельный рост. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $71,29 за баррель (-3,2% и -0,3% в четверг), июньская цена WTI - $63,02 за баррель (-3,4% и -1% накануне).

Для североамериканской марки главной новостью по-прежнему остается значительный рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. По данным Минэнерго страны, товарные запасы нефти на прошлой неделе подскочили на 5,48 млн баррелей, а нефтедобыча увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.