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Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк в третий раз выдержал паузу, намекнув на возможное снижение ставки в июне

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку в размере 7,75% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.

Это третья подряд пауза. В декабре ЦБ произвел "упреждающее" повышение ставки на 25 базисных пунктов, однако реакция потребительских цен на повышение НДС оказалась достаточно слабой, а внешние риски пока не реализовались, и цикл ужесточения денежно-кредитной политики, едва начавшись, был, по сути, свернут. В феврале ЦБ оставил ставку неизменной и заметно смягчил свой сигнал на будущее, а в марте уже прямо указал на возможность снижения ставки в перспективе.

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году", - говорилось в мартовском заявлении.

Новый сигнал ЦБ прямо указывает на возможность снижения ставки уже на следующем заседании, которое будет последним во втором квартале.

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II-III кварталах 2019 года", - сказано в заявлении.

Следующее заседание пройдет 14 июня, оно будет опорным (сопровождается брифингом председателя ЦБ).

ЦБ РФ

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