Рубль слегка снизился к доллару и евро в пятницу на фоне резкого падения нефти

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подрастают на Московской бирже в пятницу вечером, рубль лишь немного теряет по отношению к бивалютной корзине, несмотря на резкое падение нефтяных цен.

Курс доллара США составил 64,7875 руб. в 19:00, что на 13,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 72,26 руб., подорожав на 28,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20 копеек - до 68,15 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро в ходе вечерних торгов 26 апреля на фоне отрицательной коррекции нефтяных цен. Тем не менее, курс нацвалюты остается несколько выше минимальных отметок, достигнутых накануне (64,9825 руб. в паре с долларом и 72,30 руб. в паре с евро), что говорит о некотором снижении давления игроков на рубль.

Цены на нефть резко падают в пятницу, несмотря на приостановку поставок нефти из России в Европу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени в пятницу составила $71,64 за баррель, что на 3,64% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 3,76% - до $62,76 за баррель. Накануне цена Brent поднималась выше $75 за баррель на новостях о приостановке поставок по нефтепроводу "Дружба", усиливших опасения, что нефтяной рынок, который уже ожидает падения объема экспорта из Ирана, столкнется с дефицитом поставок. В пятницу, однако, трейдеры посчитали, что их опасения являются чрезмерными.

Реакция рубля на сохранение Банком России ключевой ставки на уровне 7,75% годовых по итогам апрельского заседания регулятора оказалась нейтральной, поскольку данное решение было ожидаемо рынком.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27-29 апреля на 2,59 копейки, до 64,7053 руб., и понизил курс евро на 2,29 копейки, до 72,0882 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в пятницу на 6,53 копейки по отношению к четвергу и составил 64,7045 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 потерял 4,35 копейки и составил 64,7376 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 815,397 млн, из которых $782,676 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 32,721 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к 25 апреля на 7,61 копейки, до 72,0584 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 потерял 2,7 копейки и составил 72,1336 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR998,643 млн, из которых EUR416,961 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR581,682 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,85% годовых, ставка кредитов на семидневный срок прибавила также 1 б.п., поднявшись до 7,96% годовых. При этом ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались 26 апреля на уровнях 8,16%, 8,31% и 8,45% годовых соответственно.