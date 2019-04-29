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"Газпром межрегионгаз" пройдет масштабную реструктуризацию

Деятельность структуры будет сведена к поставкам и распределению газа

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Уже через несколько недель приход Сергея Густова на пост генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" вместо Кирилла Селезнева обернулся реструктуризацией бизнеса группы.

Как сообщили "Интерфаксу" несколько источников в отрасли, из "Межрегионгаза" планируется вывести в смежные профильные подразделения "Газпрома" газификацию, СПГ, социальную сферу, финансы, управление недвижимостью.

"Структура и профиль деятельности МРГ будут четко сконцентрированы на поставках и распределении газа", заявил "Интерфаксу" официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Густов был назначен генеральным директором "Газпром межрегионгаза" 12 апреля. До этого он много лет работал в сбытовом блоке "Газпрома".

Газпром межрегионгаз

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