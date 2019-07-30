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Новак оценил срок полной газификации Сахалина

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Уровень газификации Сахалинской области в течение следующей пятилетки может дойти до ста процентов (на данный момент - около трети), заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

"В ближайшие 4-5 лет есть планы выйти на показатель почти в 100% по газификации Сахалинской области. Минэнерго будет способствовать этому", - сказал министр.

По данным "Газпрома", уровень газификации региона на 1 января 2019 года составил 37,2%.

Сахалин Александр Новак

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