Новак оценил срок полной газификации Сахалина

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Уровень газификации Сахалинской области в течение следующей пятилетки может дойти до ста процентов (на данный момент - около трети), заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

"В ближайшие 4-5 лет есть планы выйти на показатель почти в 100% по газификации Сахалинской области. Минэнерго будет способствовать этому", - сказал министр.

По данным "Газпрома", уровень газификации региона на 1 января 2019 года составил 37,2%.