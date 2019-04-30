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В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности

В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности
Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Utair опровергла сообщения об угрозе прекращения деятельности из-за долгов.

Президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков в официальном заявлении подчеркнул, что все рейсы будут совершены согласно расписанию, а компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности.

"Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам", - подчеркнул он.

Ранее появились сообщения о том, что в аудиторском заключении компании Ernst&Young, подготовленном для авиакомпании, говорится об угрозе риска прекращения деятельности из-за долгов.

"Компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности. Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 года", - пояснил Пермяков.

Ранее в отчете Ernst&Young отмечалось, что стоимость чистых активов "ЮТэйр" на конец прошлого года имела отрицательную величину в размере более 15,5 млрд руб. (на конец 2017 г. - "минус" 11,29 млрд руб.). Это "ниже минимального размера уставного капитала для публичных акционерных обществ", установленного законом, обращает внимание аудитор.

29 апреля была опубликована отчетность группы, из которой следует, что Utair в 2018 году получила 22 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 2,4 млрд руб. чистой прибыли за 2017 год.

"ЮТэйр" в настоящее время испытывает финансовые трудности. Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк ), перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.

Utair Ютэйр

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