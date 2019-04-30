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"Транснефть" из-за проблем на "Дружбе" перевезет на ж/д 100 тыс. т нефти

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Транснефть" из-за проблем с загрязнением на нефтепроводе "Дружба" в мае предоставит ОАО "Российские железные дороги" возможность перевезти 100 тысяч тонн нефти, пишет корпоративное издание ж/д монополии.

В случае успешной транспортировки этого объема договор может быть продлен еще на 6 месяцев.

На прошлой неделе РЖД сообщили, что провели переговоры с операторами о готовности задействовать до 5 тыс. цистерн в связи с техническими проблемами транзита российской нефти через Белоруссию. Составы уже отправлены под погрузку, первые отправки ожидаются в начале мая, заявил во вторник "Интерфаксу" представитель РЖД.

"Железнодорожники готовы обеспечить перевозку всех заявляемых объемов нефти в необходимые сроки", - отмечали при этом в монополии. "Мы можем увеличить на столько, на сколько потребуется", - заявлял агентству представитель РЖД, но объемы не называл.

Грязная нефть

Проблемы с качеством российской нефти были обнаружены "Белнефтехимом" вечером 19 апреля. Компания сообщила о десятикратном превышении нормы по хлорорганическим соединениям в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals. По данным оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN, содержание органических хлоридов в российской нефти превысило 300 мг/кг (ppm) при допустимой концентрации в 10 мг/кг (ppm).

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши по требованию PERN. Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

Дружба Транснефть РЖД

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