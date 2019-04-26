Возбуждено дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В России завели уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

По его словам, в Самаре в офисах нескольких частных организаций проходят следственные действия. "Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - уточнил Демин.

Он также рассказал, что представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Белоруссии, Польши, Украины и России в пятницу в Минске провели четырехстороннюю встречу. Участники определили план действий для возобновления транспортировки нефти в Белоруссию и страны Европы.

Проблемы с российской нефтью

Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский и "Нафтан" - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. На следующий день экспорт бензинов и дизельного топлива был частично восстановлен.

24 апреля, после того, как НПЗ в Польше и Германии отказались принимать нефть с такими показателями, был остановлен транзит "грязной" российской нефти в Европу. Вечером 25 апреля Украина также приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды.

26 апреля в Минске прошли экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний Белоруссии, России, Польши и Украины. По итогам встречи гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко рассказал, что участники нашли техническое решение проблемы с транзитом нефти. По его словам, "в первой декаде мая, как минимум, южное направление "Дружбы" возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям".

Вопрос компенсаций в связи с поставками некачественной нефти из России в пятницу в Минске не поднимался.