Возбуждено дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В России завели уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.
По его словам, в Самаре в офисах нескольких частных организаций проходят следственные действия. "Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - уточнил Демин.
Он также рассказал, что представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Белоруссии, Польши, Украины и России в пятницу в Минске провели четырехстороннюю встречу. Участники определили план действий для возобновления транспортировки нефти в Белоруссию и страны Европы.
Проблемы с российской нефтью
Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".
В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский и "Нафтан" - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.
23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. На следующий день экспорт бензинов и дизельного топлива был частично восстановлен.
24 апреля, после того, как НПЗ в Польше и Германии отказались принимать нефть с такими показателями, был остановлен транзит "грязной" российской нефти в Европу. Вечером 25 апреля Украина также приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды.
26 апреля в Минске прошли экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний Белоруссии, России, Польши и Украины. По итогам встречи гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко рассказал, что участники нашли техническое решение проблемы с транзитом нефти. По его словам, "в первой декаде мая, как минимум, южное направление "Дружбы" возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям".
Вопрос компенсаций в связи с поставками некачественной нефти из России в пятницу в Минске не поднимался.
О компании "Самаратранснефть-терминал"
"Самаратранснефть-терминал" является основным производственным активом московской ГК "Петронефть". В ГК "Петронефть" также входят "Самаратранснефть", ООО "Самаранефть-сервис", ООО "Петронефтегаздобыча", ООО "ПСК "НефтеГазСтрой" и Самарский НПЗ.
В январе 2019 года сообщалось, что ГК "Петронефть" сменило владельцев. Теперь по 33% группы принадлежит компаниям "Рид" Сергея Суслова, "Спецресурс-Сервис" Александра Соловьева и "Даматриа" Андрея Рябкова. При этом доли всех трех новых акционеров находятся в залоге у Абсолют банка (владеет оставшимся 1% компании) и УК "Трансфингруп" (структура НПФ "Благосостояние"). Ранее владельцем 99% компании был Роман Трушев. В конце февраля Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру наблюдения в отношении "Самаратранснефть-терминал" по иску Абсолют банка.
Основным производственным активом "Самаратранснефть-Терминал" является НПЗ в Волжском районе Самарской области, в 2,3 км восточнее села Николаевка. В 2014 году была введена первая технологическая очередь завода мощностью 250 тыс. тонн. В настоящее время компания реализует строительство 2-й и 3-й очередей развития НПЗ. После их введения в эксплуатацию суммарная мощность первичной переработки сырья вырастет до 4 млн тонн в год. Ранее предполагалось до 2019 года внедрить на НПЗ вторичные процессы переработки, что позволит выпускать топливо стандарта Евро-4 и Евро-5.