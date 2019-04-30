Поддержавший запрет ввоза хамона глава "Мираторга" не понял "истерики балаболов"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент агрохолдинга "Мираторг" Виктор Линник объяснил идею запрета на ввоз мясо-молочной продукции из-за рубежа для личного пользования. Соответствующий комментарий он дал журналу Forbes.

В частности, он заявил, что не понимает, откуда возникла в обществе негативная реакция на эту инициативу.

"Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы", - цитирует Линника Forbes.

По его словам, отрасль не получит прибыли от запрета на ввоз частными лицами мясной и молочной продукции из-за границы, но эффект в области безопасности будет огромен. Ограничения предлагается ввести из-за риска ввоза возбудителей опасных болезней животных.

Линник сообщил, что сам из-за границы мясные и молочные продукты никогда не привозил, так как "хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции". "Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию", - подчеркнул он.

С ним согласен основатель группы "Дымов" Вадим Дымов, который напомнил, что во многих странах зафиксированы вспышки АЧС.

25 апреля стало известно, что Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввозить в Россию из-за рубежа мясные и молочные продукты для личного пользования. В Национальную мясную ассоциацию входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, в том числе "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком".

Источник "Интерфакса" в правительстве заверил, что никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается. Однако Forbes сообщает, что Минсельхоз все-таки проводит сейчас экспертизу предложения Национальной мясной ассоциации.